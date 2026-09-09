O brasileiro Gabriel Jesus, novo atacante do Barcelona, revelou a experiência ruim que viveu no Arsenal antes de assinar com o clube catalão, pouco antes do fim da última janela de transferências de verão.

Gabriel Jesus (29 anos) estreou pelo Barcelona no último domingo, na goleada por 5 a 0 sobre o Valencia, pelo Campeonato Espanhol.

O atacante brasileiro chegou vindo do Arsenal por 10 milhões de euros e foi a última contratação da equipe catalã no verão, depois que a transferência de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, para o Barcelona não se concretizou.

Após seus primeiros minutos como jogador do Barcelona no estádio de Mestalla, Gabriel Jesus explicou como foi vendido ao Barcelona e detalhou a situação difícil pela qual passou durante seus últimos dias no Arsenal.

Jesus disse, segundo relatou o jornal "Mundo Deportivo": "A verdade é que eu estava treinando. Fiz toda a pré-temporada com o Arsenal, como de costume. É óbvio que eu já sabia de antemão que provavelmente não jogaria lá ou que não teria muitas oportunidades, mas ninguém me disse isso".

E acrescentou: "Sou um jogador profissional, como vocês sabem, então continuei treinando com o grupo. Aí, de repente, me colocaram para treinar sozinho. Continuei treinando e dei o meu melhor para estar pronto caso surgisse a chance de voltar a jogar no mais alto nível".

Jesus elogiou o trabalho de Deco, diretor esportivo do Barcelona, por tê-lo ajudado a realizar o sonho de jogar pelo clube catalão.

E prosseguiu: "Sabíamos que eu tinha a chance de vir, e disse sim na hora, custasse o que custasse. Estou muito feliz por estar aqui".

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