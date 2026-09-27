Uma grande surpresa aconteceu antes da partida entre Noruega e Portugal, nesta noite, no estádio Ullevaal, em Oslo, depois que Jorge Jesus decidiu deixar Cristiano Ronaldo no banco de reservas no início do confronto.

Diante disso, o início da tão aguardada partida não terá o confronto esperado entre Cristiano Ronaldo e Erling Haaland.

Jesus afirmou antes do início do jogo, de acordo com o jornal "Mundo Deportivo": "Hoje é o terceiro dia. Ronaldo jogou cerca de 70 minutos na partida contra o País de Gales, e senti que ele não teria condições de atuar como titular em duas partidas consecutivas hoje".

E completou: "Queremos Ronaldo nestas quatro partidas, mesmo que seja por apenas alguns minutos, mas queremos ele em campo".

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, foi titular na partida de quinta-feira, na qual Portugal venceu o País de Gales por 1 a 0. A seleção portuguesa, atual campeã do torneio, visitará a Dinamarca na próxima quinta-feira e receberá a Noruega no dia 4 de outubro.

Cristiano Ronaldo não entrava como reserva na seleção portuguesa havia dois anos, mais precisamente desde 8 de setembro de 2024, em uma partida da Liga das Nações da Europa contra a Escócia (2 a 1), quando Roberto Martínez o colocou em campo no segundo tempo, e ele decidiu a partida com seu gol aos 88 minutos.

No lugar de Cristiano Ronaldo, Jesus começou hoje, em Oslo, com Gonçalo Ramos como centroavante em um ataque que contou também com João Félix, autor do gol contra o País de Gales, e João Neves.

Do outro lado, o técnico norueguês Ståle Solbakken incluiu Haaland em sua escalação titular, o mesmo que marcou dois gols na vitória de sua equipe por 3 a 2 sobre a Dinamarca na quinta-feira.