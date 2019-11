Jesus não se incomodaria em não ser '9' no City: "gosto de jogar pela direita também"

Depois de atuar pela ponta direita na Copa da Liga Inglesa, Gabriel Jesus fala sobre atuar na função

Não é nenhum exagero falar que Gabriel Jesus ainda não assumiu o papel de protagonismo que lhe foi confiado, quando o gastou mais de 100 milhões de reais para tirar o jogador do . Disputando posição com o craque Sergio Aguero, o centroavante não costuma ser titular com a camisa do clube inglês.

Mas, para conquistar a tão sonhada titularidade, Gabriel Jesus estaria disposto a realizar uma função que pouco fez pelo City até o momento: jogar pela ponta direita. Declarou Jesus: "O City tem grandes jogadores e um excelente time, então, qualquer um que esteja vai fazer um bom trabalho. É claro, eu gosto de jogar nas duas posições [centroavante e ponta direita] e acho muito importante você ter a capacidade de atuar em mais de uma função."

Não que seja fácil conquistar a posição, já que tanto Bernardo Silva quanto Riyad Mahrez, jogadores que costumam jogar no lado direito do campo, estão em grande fase, com ambos chegando a estarem entre os indicados para o prêmio Bola de Ouro. No entanto, considerando a maneira que Pep Guardiola vem rodando o seu elenco, o brasileiro poderia ter mais minutos se conseguisse atuar bem pelo lado direito do campo, função que ele já desempenhou tanto no Palmeiras quanto na seleção brasileira.

No último jogo do clube, pela Inglesa, uma vitória por 3 a 1 diante do Southampton, Jesus atuou pela direita, e teve uma boa atuação, jogando junto com Aguero. Se conseguir repetir essa faceta de seu futebol em outros jogos, uma formação com dois centroavantes de ofícios pode começar a ser uma possibilidade para o treinador Pep Guardiola.