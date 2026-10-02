Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, não foi a primeira vítima da fúria de seu compatriota Cristiano Ronaldo nesta temporada, pois antes dele veio o australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr.

Ronaldo havia deixado a concentração da seleção de Portugal na capital dinamarquesa, Copenhague, anteontem, quarta-feira, após um desentendimento com seu treinador Jorge Jesus, por não ter sido escalado na partida contra a Noruega, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

O renomado jornalista Guillem Balagué afirmou, em uma publicação em sua conta pessoal no "X", que Ronaldo já havia se rebelado antes contra Postecoglou, durante a atual temporada do Campeonato Saudita (Roshn League).

Isso ocorreu no dia 25 de agosto passado, na terceira rodada do Campeonato Saudita, quando o Al-Nassr reverteu a desvantagem diante do Al-Ettifaq, que vencia por 2 a 0 no primeiro tempo, para uma vitória pelo placar de 3 a 2 após a saída de Ronaldo no segundo tempo.

Segundo Balagué, Ronaldo sofreu no primeiro tempo e saiu irritado, sozinho, após o seu fim, sendo substituído no início do segundo tempo, o que o levou a deixar o estádio por completo sem sequer sentar no banco de reservas.

O renomado jornalista destacou que Postecoglou não comentou sobre o assunto na entrevista coletiva após a partida, e esse episódio permaneceu em sigilo até o momento.

Vale lembrar que Ronaldo atuou pelo Al-Nassr em 7 partidas pelo Campeonato Saudita e pela Champions League da Ásia (AFC Champions League Elite) desde o início da atual temporada, nas quais conseguiu marcar 3 gols, sem fornecer nenhuma assistência.







