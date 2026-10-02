Jesus não é a primeira vítima: a história da rebelião de Cristiano Ronaldo contra Postecoglou no Al-Nassr

Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, não foi a primeira vítima da fúria de seu compatriota Cristiano Ronaldo durante a atual temporada, já que antes dele veio o australiano Ange Postecoglou, treinador do Al-Nassr.

Ronaldo havia deixado a concentração da seleção de Portugal na capital dinamarquesa, Copenhague, anteontem, quarta-feira, após um desentendimento com seu treinador Jorge Jesus, por não ter participado da partida contra a Noruega na segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

O renomado jornalista Guillem Balagué afirmou, em uma publicação em sua conta pessoal na rede "X", que Ronaldo já havia se rebelado antes contra Postecoglou, durante a atual temporada do Campeonato Saudita.

Isso ocorreu no último dia 25 de agosto, na terceira rodada do Campeonato Saudita, quando o Al-Nassr reverteu a desvantagem diante do Al-Ettifaq por 2 a 0 no primeiro tempo, para uma vitória por 3 a 2 após a saída de Ronaldo no segundo tempo.

De acordo com Balagué, Ronaldo sofreu no primeiro tempo e saiu furioso e sozinho após o seu término, sendo substituído no início do segundo tempo, o que o levou a deixar o estádio por completo sem sequer sentar no banco de reservas.

O renomado jornalista destacou que Postecoglou não falou sobre esse assunto na coletiva de imprensa após a partida, e isso permaneceu em segredo até o momento.

Vale lembrar que Ronaldo disputou 7 partidas com o Al-Nassr pelo Campeonato Saudita e pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite desde o início da atual temporada, nas quais conseguiu marcar 3 gols, sem fornecer nenhuma assistência.







