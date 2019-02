Jesus marca no fim, City vence Everton e é o novo líder da Premier League

Equipe de Manchester empatou em pontos com o Liverpool, mas lidera graças aos critérios de desempate

Depois de um longo período com o Liverpool na ponta, a Premier League tem um novo líder. Trata-se do atual campeão Manchester City, que assumiu a liderança na noite desta quarta-feira (6), após vencer o Everton, por 2 a 0, fora de casa, em jogo adiantado da 27ª rodada.

O triunfo veio com gols nos acréscimos de cada um dos tempos de jogo. No primeiro, Laporte, de cabeça, após belo cruzamento de David Silva, abriu o placar. Já na etapa final, Gabriel Jesus definiu a vitória também de cabeça, aproveitando rebote de Pickford.

Com o resultado, o Manchester City chegou a 62 pontos, mesma pontuação do Liverpool, mas assumiu a liderança por levar vantagem no saldo de gols: 48 contra 41. O time de Jürgen Klopp, porém, tem um jogo a menos e pode recuperar a ponta. O Everton, por sua vez, é o nono colocado, com 33 unidades.

Na próxima rodada, o Everton encara o Watford, fora de casa, enquanto o City recebe o Chelsea. Os dois jogos serão neste sábado (9).