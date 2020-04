Jesus, Klopp, Zidane e mais: como os técnicos estão motivando seus jogadores durante a pandemia?

Técnicos de Flamengo, Liverpool Real Madrid e São Paulo mostram o padrão em como lidar com a quarentena do coronavírus

O isolamento necessário, motivado pela pandemia do novo coronavírus, levanta inúmeros desafios para os mais distintos profissionais. No futebol, jogadores têm mostrado em suas redes sociais como estão mantendo a forma em meio à quarentena, mas como ficam os treinadores nesta situação?

Sem um campo, sem bola, sem uma visão periférica ou milimétrica, como os técnicos estão mantendo contato com seus jogadores? A resposta é parecida à de outros questionamentos do tipo: através da internet, no que é possível. Confira abaixo alguns exemplos.

Fernando Diniz

O treinador do segue tratando de assuntos da bola. Além de rever partidas, seja do Tricolor ou de outras equipes, para buscar erros e acertos, o comandante continua mantendo as conversas, muitas vezes individuais, que tem com seus jogadores – um traço já conhecido na sua forma de lidar com seus comandados. A diferença é que o bate-papo é agora pelo celular.

Zinedine Zidane

Faz três semanas desde a última vez que os jogadores do se encontraram em treino, mas hoje particiciparam de uma chamada de vídeo organizada por Zidane.



Zizou queria ver como cada um de seus jogadores estava lidando com a situação da COVID-19. pic.twitter.com/jpTZAhHd6c — MÁFIA MERENGUE [MME] 🔥 (@mafiamerengue) April 3, 2020

Durante a semana, o treinador e ídolo do Real Madrid fez uma videochamada conjunta com todos os jogadores do elenco principal. O tom da conversa foi amigável e fugiu de assuntos mais profissionais, como táticas. Zidane quis saber como estavam os jogadores e suas respectivas famílias.

Mais times

Mas isso não quer dizer que o Real Madrid não se preocupa, também, com a forma como seus atletas estão lidando com a quarentena. Preparador físico dos Blancos, Gregory Dupont tem supervisionado de forma constante, também através de videochamada, as rotinas alimentares e de exercícios dos atletas.

Jurgen Klopp

Ox dançando, Millie cortando a grama...



...Jürgen Klopp no ​​grupo WhatsApp do esquadrão 📲 pic.twitter.com/hoRRSyn585 — FC (de 🏠) (@LFCBrasil) March 29, 2020

Já o alemão Jurgen Klopp segue demonstrando ser um homem que não esconde suas emoções. Recentemente, Klopp revelou ter ido às lágrimas por causa de um vídeo no qual profissionais da saúde cantam “Youll Never Walk Alone” em um hospital.

Checking in before the squad yoga session 👋😁🧘‍♂️



At the moment, life is different in many ways. Keep in touch and stay active together with friends and family 💪 pic.twitter.com/RpBQrFbRSf — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) March 31, 2020

Quanto aos treinamentos, o Liverpool é um dos tantos clubes que estão fazendo as atividades através de um aplicativo conjunto de videochamada, que possibilita uma interação maior entre os participantes – uma preocupação é manter o “espírito de equipe” mesmo nestes tempos de isolamento. Mas as atividades não ficam restritas a trabalhos físicos mais óbvios: recentemente Klopp e alguns atletas do Liverpool se reuniram para uma sessão de yoga.

Jorge Jesus

Se uma palavra pudesse ser usada para definir como o treinador do tem passado este período, “saudade” seria uma escolha interessante. Em , para onde escolheu voltar durante a pandemia para ficar mais próximo de sua família, JJ aproveita o tempo para rever jogos do . Além disso, Jesus também negocia a sua renovação de contrato.

Seja através de conversas com seus comandados ou com dirigentes, treinadores de clubes brasileiros e de outras partes do mundo buscam o mesmo que todos nós: uma forma de, em meio ao isolamento físico, encontrar um jeito de manter a rotina e o convívio.