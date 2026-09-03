O Barcelona, comandado por Hans Flick, voltou aos treinos nesta quinta-feira, na Cidade Esportiva Joan Gamper, em Sant Joan Despí, após dois dias de descanso, com a inclusão de um novo e destacado jogador, algumas boas notícias e uma surpresa vinda das categorias de base.
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O Blaugrana, que venceu o Rayo Vallecano por 5 a 2 na última segunda-feira, se prepara para enfrentar o Valencia no próximo domingo, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, que lidera com 9 pontos, à frente do Real Madrid apenas pelo saldo de gols.
Segundo o jornal "Mundo Deportivo", a notícia de maior destaque foi a chegada de Gabriel Jesus, que foi apresentado oficialmente na terça-feira.
Depois de encerrar a pré-temporada com o Manchester City sem qualquer problema, ele conseguiu se juntar à equipe de Hans Flick já no primeiro dia, após o encontro com os companheiros.
Ele entrou no gramado do Camp Tito Vilanova ao lado de Raphinha, João Cancelo e Hamza Abdelkarim e, depois de tocar a grama, olhou para o céu com os braços estendidos.
A boa notícia é o retorno de Gavi, que se integrou parcialmente ao grupo depois da lesão sofrida na partida contra o Elche, quando foi substituído antes do fim do primeiro tempo por causa de uma pancada na perna direita que gerou preocupação quanto à sua contusão.
Ele ficou de fora das duas partidas seguintes, contra Athletic Bilbao e Rayo Vallecano, mas agora a expectativa é de que esteja na lista da equipe para o jogo em Mestalla.
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Por fim, e de forma um tanto surpreendente, participou o jovem ponta Eyo Martínez, de 17 anos, sendo que a maioria dos jogadores do Barcelona Atlètic teve a manhã de folga após a disputa da final da Copa da Catalunha, na qual o Sabadell venceu por 2 a 1.