Jesus fala sobre fracasso de Gabigol na Europa e renovação com Flamengo

Treinador português não poupa elogios ao camisa 9 rubro-negro e abre o jogo sobre permanência no Flamengo

Gabriel Barbosa voltou a ser chamado de Gabigol após a chegada de Jorge Jesus no . O atacante logo se tornou um ídolo da torcida, marcando gols jogo após jogo sob o comando do treinador português após uma frustante passagem pelo futebol europeu.

E esse período de Gabigol foi tema de uma das perguntas feita ao treinador no programa Jogo Sagadro, do Fox Sports. "Poderia estar nos grandes times do futebol mundial. Ele pode não ter dado certo na Europa primeiro por ser muito novo, depois porque talvez ele não tivesse atingido o que atingiu como atleta no Flamengo", analisou o português.

Jesus ainda brincou com a falta de oportunidades que o atacante recebeu no : "Eu queria levar o Gabigol para o quando ele estava na Inter. Ele não quis, foi para o Benfica e não jogou".

Brincadeiras a parte, o treinador não poupou elogios ao seu camisa 9, autor dos gols do título do Flamengo na Libertadores: "O Gabigol é super rápido, finaliza como poucos, tem uma intensidade muito forte. Ele tem tudo do goleador e muito mais do que isso. Ele não precisa da equipe para fazer gols. O Flamengo tem os dois nomes que têm tudo isso: Bruno Henrique e Gabigol".

Com contrato somente até junho, uma das maiores preocupações da torcida rubo-negra é sobre a permanência de Jorge Jesus no comando do time. E ele também falou sobre o assunto: "Está nas mãos da direção do Flamengo", disse o português. "Tem a ver financeiramente".

O português revelou que já houve conversas com a diretoria flamenguista mas não há nenhum acorod até o momento. "Já tive algumas reuniões com pessoas ligadas ao Flamengo, mas só quero falar quando as coisas estiverem praticamente definidas. Acho que vamos conseguir resolver", apontou Jesus.

Porém, Jorge Jesus afirmou que deseja retornar à para treinar alguma equipe de seu país natal. "Claro que vou retornar a Portugal, não tenho dúvida disso, só não sei quando. É meu projeto esportivo. Posso treinar outra equipe além de Benfica, e Sporting, porque hoje em Portugal o Braga já é uma grande equipe, mas no contexto de hoje daqui a dois ou três meses ou daqui a seis posso estar pensando de outra maneira", concluiu.

Nesta quarta-feira, o Flamengo encara o Barcelona-EQU na segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Jorge Jesus completará 50 jogos a frente do Rubro-negro. Até agora, o treinador já levantou mais taças do que perdeu partidas: foram cinco títulos (contado a ) e apenas quatro derrotas.