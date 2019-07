Jesus estreia no Fla com Arão e Arrascaeta, mas sem Diego; veja a escalação titular

Português muda time com relação aos últimos treinos e camisa 10 vai para o banco diante do Athletico, em Curitiba

O da primeira partida sob o comando de Jorge Jesus nesta quarta-feira (10), diante do -PR pela Copa do , vem com uma pequena surpresa de última hora. O volante Willian Arão irá formar dupla com o colombiano Cuéllar pelo meio, diferente da opção por Diego que o técnico chegou a ensaiar recentemente.

Nos últimos treinos, o português chegou a escalar um meio de campo com Cuéllar atrás de Arrascaeta e Diego, este atuando mais como um segundo volante como queria parte da torcida, insatisfeita com suas atuações como organizador. Porém, Jesus preferiu riscar os planos e terá o camisa 10 no banco de reservas para o jogo das 21h30 (horário de Brasília).

Na frente, Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol formam o trio de ataque que irá buscar os gols diante do Furacão, na Arena da Baixada.

Já o Athletico de Tiago Nunes vem escalado com: ; Jonathan, Lucas Halter, Léo Pereira, Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães, Nikão; Marcelo, Rony e Marco Ruben.

O duelo de volta no Rio de Janeiro, que valerá a vaga nas semifinais, está marcado para a próxima quarta-feira, dia 17, também às 21h30.