Jesus enaltece estreia na Libertadores pelo Fla: "a Champions League da América"

Treinador nunca disputou a Copa Libertadores na carreira, estreia será com o Flamengo na busca por uma vitória nas oitavas de final

Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (24), para encarar o Emelec em partida de ida das oitavas de final da . Estreante na competição sul-americana, o treinador Jorge Jesus enalteceu o torneio ao compará-lo com a .

Com sete participações na Champions, o experiente técnico irá disputar o primeiro duelo na Libertadores no dia em que completará 65 anos. Com a extensa carreira no futebol, Jorge Jesus soma sete participações na UCL.



“Se alguma vez me perguntasse se poderia estar em uma Libertadores, o futebol tem dessas condições... Eu não pensava, minha vida era Champions. Mas a Libertadores também é a Champions da América Latina, foi um dos motivos que aceitei o Flamengo, participar desta competição interessante, importante, Com o máximo respeito por todos os adversários. Entra em um currículo que já tenho na Europa”, disse em entrevista coletiva realizada na tarde desta terça-feira (23).

O Flamengo entra em campo às 21h30 (Brasília), para encarar o no Estádio George Capwell, em Guayaquil, no . Apesar do favoritismo do clube carioca, Jorge Jesus afirmou que o elenco rubro-negro deverá se preocupar com a parte tática do adversário: “O Emelec tem experiência de Libertadores, o Angulo é um jogador já conhecido e observado na Europa. Vimos os jogos do Emelec, já enfrentou um brasileiro, que é o . É um time de intensidade muito alta”.

O treinador aproveitou o bate-papo com os jornalistas para comentar sobre a chegada de Filipe Luís. O zagueiro que é o oitavo reforço do Flamengo no ano recebeu elogios do comandante: "Filipe Luís é um jogador da seleção do , com um histórico que todo mundo conhece, não precisa de apresentação. No futebol, temos que mostrar todos os dias o nosso valor e o Filipe vai mostrar isso no Flamengo. Tem características que nos agrada".