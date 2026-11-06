Jorge Jesus, técnico da seleção de Portugal, abriu por completo o assunto Cristiano Ronaldo durante a coletiva de imprensa que concedeu nesta sexta-feira, após anunciar sua primeira lista desde a aposentadoria do capitão da seleção do futebol internacional, garantindo que não tinha conhecimento prévio da decisão do jogador e que pretendia convocá-lo para disputar as partidas da Liga das Nações da UEFA.

A aposentadoria de Ronaldo nesta quinta-feira veio após semanas de uma grande crise com Jesus, que começou quando o capitão de Portugal deixou a concentração da seleção em Copenhague, em outubro passado, sem autorização, em protesto a declarações anteriores do treinador, sendo em seguida suspenso pela Federação Portuguesa.

E, embora a crise parecesse a caminho da solução, Ronaldo surpreendeu a todos ao anunciar sua aposentadoria do futebol internacional apenas 24 horas antes de a nova lista de Portugal ser revelada, em preparação para a data Fifa de novembro.

Jesus falou durante a coletiva sobre os detalhes da decisão, sua relação com Ronaldo e se esperava a continuidade do jogador com a seleção.

Jesus toma emprestadas as palavras de Ronaldo: "Buscamos a renovação e o futuro"

Jesus iniciou sua fala destacando os novos nomes que incluiu na lista de Portugal, que contou com sete jogadores estreantes, recuperando, ao mesmo tempo, as palavras de Ronaldo sobre o futuro e a renovação.

E disse, conforme noticiado pela rede RMC: "Em relação à lista, há sete novos jogadores. Espero que esses jogadores comprovem em seus clubes que apresentam o nível que corresponde à convocação para a seleção principal, especialmente os cinco jogadores que estavam na seleção sub-21".

E acrescentou: "E, para tomar emprestadas as palavras de Cristiano, nós buscamos a renovação, o futuro e a seleção portuguesa. É sob essa perspectiva que enxergamos as coisas".

"Claro que eu achava que ele voltaria": Jesus revela sua surpresa

Jesus admitiu que esperava a continuidade de Ronaldo com a seleção e que, inclusive, pensava em convocá-lo e conversar com ele antes de o jogador anunciar sua decisão de se aposentar.

E disse: "Quanto à situação de Ronaldo atualmente, o que aconteceu no passado não me interessa. Claro que eu achava que ele voltaria, e estava pensando em convocá-lo e conversar com ele. Mas tenho que respeitá-lo. Ele decidiu que chegou a hora de deixar a seleção. Cedo ou tarde, isso iria acontecer".

E explicou: "Ele entendeu que este era o melhor momento para partir. E eu tenho que respeitar sua decisão, sem nunca esquecer o que ele representou para Portugal e o que ainda representa, e o símbolo que ele constitui para os jovens jogadores que iniciam sua carreira. São duas coisas completamente diferentes".

"Fiquei sabendo junto com vocês": Jesus nega conhecimento prévio

Jesus garantiu que não recebeu nenhum aviso prévio de Ronaldo sobre a decisão de se aposentar, esclarecendo que soube do assunto ao mesmo tempo que todos.

E disse: "Fiquei sabendo do assunto ao mesmo tempo que todos vocês. Fui informado da decisão dele ontem, quinta-feira, como vocês sabem, após o vídeo que ele preparou e o comunicado que divulgou. Até aquele momento, eu não sabia de nada".

E prosseguiu: "Ele estava jogando e marcando gols, e era um jogador como os demais do meu elenco".

"Meu nome ficará ligado à sua saída": Jesus fala sobre o legado de Ronaldo

O treinador português admitiu que seu nome ficará ligado à decisão de Ronaldo de encerrar sua carreira internacional, independentemente do momento dessa decisão.

E disse: "Não tentei falar com Cristiano. A saída de Cristiano Ronaldo da seleção deixaria, acontecesse o que acontecesse, uma marca no meu período como treinador, que se estende por quatro anos, até 2030".

E acrescentou: "Se isso não tivesse acontecido durante esta concentração, ele poderia ter tomado a decisão em outro momento, se entendesse que era a hora certa. Poderia ter acontecido em qualquer etapa da Liga das Nações. De todo modo, meu nome ficará ligado à saída de Cristiano Ronaldo, a não ser que ele volte a jogar em 2030".

"Não tinha qualquer rancor contra ele": Jesus revela que convocaria Ronaldo

Jesus garantiu que de fato pretendia convocar Ronaldo, ressaltando que suas decisões anteriores não partiram de qualquer desentendimento pessoal com o capitão de Portugal.

E disse: "Se eu digo que estava pensando em convocá-lo, é porque achava que ele daria continuidade ao projeto da Liga das Nações. Não tinha qualquer rancor contra ele".

E explicou: "Por quê? Porque todas as minhas decisões foram tomadas em prol do interesse da equipe. Como treinador, sempre defendi o que era melhor para a equipe. E estou tranquilo com a minha decisão".

Jesus perde a paciência com as perguntas sobre Ronaldo

Com os jornalistas insistindo nas perguntas relacionadas a Ronaldo, Jesus se mostrou incomodado com a repetição do tema e disse, com clareza: "Este tema já foi discutido, e não vou falar sobre ele novamente. Se vocês quiserem falar sobre a não convocação de Ronaldo, não tem problema. Esse ponto já foi tratado".

Mas o treinador voltou a reforçar: "Estamos voltando novamente ao mesmo tema. Não vou falar sobre este assunto de novo. Se vocês quiserem perguntar sobre o motivo da ausência de Cristiano, ou se ele achava que seria convocado... sim, ele achava. Mas aquilo de que falei já não é mais o tema. O tema são estes 28 jogadores e a decisão de Cristiano, que todos nós devemos respeitar. Ele é um símbolo. Eu já falei sobre isso ontem, e não vou repetir o que disse".

Jesus se recusa a comentar a posição do presidente da federação

O treinador de Portugal se recusou a entrar na avaliação da posição de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa, que tinha conhecimento da decisão de Ronaldo antes de seu anúncio, afirmando que o assunto não lhe diz respeito enquanto treinador da seleção.

E disse: "Cristiano deveria, com certeza, ter permanecido durante o meu período como treinador da seleção. Isso era algo óbvio".

E acrescentou: "Quanto à posição do presidente, e já que sou treinador e diretor da seleção nacional, não vou comentar o que ele pode ou deve fazer. Isso está fora de cogitação".

"Não sei por que ele tomou essa decisão": Jesus desconhece o motivo da aposentadoria de Ronaldo

Quando foi questionado novamente sobre os motivos que levaram Ronaldo a se aposentar, especialmente porque o jogador havia descartado essa ideia cerca de um mês antes, após deixar a concentração da seleção, Jesus afirmou que não sabe o que o levou a mudar de posição.

E disse: "Vocês têm que perguntar a ele... Do que tenho total certeza é que Cristiano trabalhou comigo por um ano no Al-Nassr. Éramos felizes em nosso clube, e fomos campeões. Eu respeito a decisão dele".

E acrescentou: "Ele sempre permaneceria ao meu lado durante todos os anos em que supostamente trabalharíamos juntos. A decisão foi dele. Não sei por que ele tomou essa decisão".

E prosseguiu: "O que eu sei é que ele sabia que seu tempo estava se aproximando, e precisava escolher. E ele escolheu. Só ele pode responder a essa pergunta melhor do que eu".

"Não falei com ele porque pretendia convocá-lo"

Jesus também explicou o motivo de não ter entrado em contato com Ronaldo antes do anúncio da aposentadoria, afirmando que seu plano era dar a ele a oportunidade de voltar à seleção e, então, conversar com ele.

E disse: "Não falei com Ronaldo porque estava pensando em convocá-lo. E, a partir daquele momento, eu teria tempo para conversar com ele".

E, sobre suas responsabilidades com a seleção após a saída de Ronaldo, disse: "Minha responsabilidade com a seleção vai mudar? A responsabilidade continua a mesma, porque a responsabilidade de Portugal é vencer. O fato de Cristiano não estar mais com a seleção não nos dá uma responsabilidade maior ou menor. A responsabilidade será a mesma".

"Talvez eu tenha apressado as coisas, mas isso não é por minha causa"

Jesus se recusou a assumir a responsabilidade por ter apressado o fim da carreira internacional de Ronaldo, afirmando que não se sente culpado pela decisão.

E disse: "Não... Talvez eu tenha apressado as coisas, mas isso não é por minha causa. Ele pensava que o assunto, independentemente do número de convocações, acabaria chegando ao fim. E isso aconteceria inevitavelmente durante o meu período".

E acrescentou: "Não me sinto culpado pela saída dele. Respeito sua decisão e, portanto, não se pode ignorar sua história. E eu nunca a ignorarei, porque ele sempre será um símbolo".

E Jesus encerrou sua fala sobre Ronaldo dizendo: "Ao longo de um ano e meio, construí com ele uma forte amizade. E, no âmbito esportivo, ele tomou agora outra decisão, e eu a respeito profundamente".