Jesus descarta favoritismo do River Plate na Libertadores, e avisa: "muita vontade de vencer"

Decisão está marcada para o próximo sábado (23), às 17h (de Brasília), em Lima, no Peru

Após a vitória sobre o Grêmio pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro por 1 a 0, o volta suas atenções para a . No próximo sábado (23), a equipe carioca encara o , em Lima, no , sonhando com o título tão aguardado. No entanto, Jorge Jesus descarta qualquer favoritismo para o confronto.

"River tem virtudes e defeitos, como o Flamengo. São dois grandes times, não há favoritismo. Estamos empenhados. Acreditamos em tudo o que fazemos, com qualidade ofensiva. Os meus jogadores também acreditam nisso", disse.

"O River esteve várias vezes na final e sabe viver com isso. O também já tinha vencido, e nós eliminamos. O River chegou mais que nós, tem mais experiência, mas temos muita vontade de vencer essa final. Nada vai nos atrapalhar", completou.

Questionado ainda sobre as declarações dos técnicos brasileiros que criticam a sua ida para o país, Jesus foi direto e avisa: "não vim ensinar ninguém".

"Tem sido isso constantemente. Vim para o , vim trabalhar, não vim tirar o lugar a ninguém e não vim ensinar ninguém. Não sou melhor nem pior, trabalho segundo uma metodologia. Queria lembrar os meus colegas brasileiros que em já tivemos um brasileiro na seleção, Scolari. Era acarinhado por todos os treinadores portugueses. Ele e muitos outros que trabalharam em Portugal: René Simões, Autuori, Abel Braga, Carlos Alberto Silva e muitos ouotros.", apontou.

"Todos nós em Portugal tentámos aprender com eles, nunca foi esta agressividade verbal que há aqui sobre mim. Não entendo estas mentes fechadas, mesmo de alguns já em casa. Não me incomoda, quero que eles cresçam e saibam o que é a globalização. Não se fechem e tirem esses fantasmas da cabeça, o Brasil tem grandes treinadores", concluiu.

Flamengo e River Plate fazem a grande final da Libertadores no próximo sábado (23), às 17h (de Brasília), em Lima. No dia seguinte, a equipe carioca ainda pode ser campeã brasileira mesmo sem entrar em campo, caso o não vença o Grêmio em casa.