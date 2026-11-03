O atacante do CD Tenerife Jesus de Miguel morreu em decorrência de uma colisão com o goleiro do Andorra Jesús Owono, segundo diversos veículos da imprensa espanhola.

Na tarde de segunda-feira, o incidente aconteceu pouco antes do fim da partida entre Tenerife e Andorra, pela LaLiga 2.

As duas equipes já haviam recebido um cartão vermelho cada, e o placar estava em 2 a 2 quando ocorreu a colisão, aos sete minutos dos acréscimos. De Miguel foi lançado em profundidade por uma bola alta, enquanto o goleiro do Andorra, Jesús Owono, saía do gol.

Como o lance aconteceu perto da linha do meio-campo, Owono não podia tocar na bola com as mãos. Por isso, tentou afastá-la com um chute, mas acabou atingindo com muita força a cabeça de De Miguel, de 30 anos.

Após vários minutos de atendimento, De Miguel foi retirado de campo em uma maca e levado ao hospital. A imprensa espanhola informou ainda que ele sofreu uma parada cardíaca e que seus batimentos foram restabelecidos graças à reanimação.

Na noite de segunda-feira, o estado de De Miguel parecia se estabilizar, mas, na manhã de terça, o Tenerife informou que sua condição havia piorado. Pouco depois, o atacante espanhol morreu em decorrência da falta.