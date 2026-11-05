Jesús de Miguel é sepultado; Jesús Owono saberá na próxima semana qual será o pedido de pena

Jesús de Miguel foi sepultado nesta quinta-feira. O atacante do CD Tenerife morreu na manhã de terça-feira, aos 30 anos, após uma colisão fatal com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra.

Foi um dia emocionante em Navahermosa, cidade natal dos pais e avós de De Miguel. Os familiares receberam muitas personalidades do mundo do futebol, entre elas o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.

O dia começou com uma cerimônia de despedida no centro funerário municipal, seguida pela missa fúnebre. Os companheiros de De Miguel no Tenerife carregaram o caixão até o cemitério municipal.

"Nestes momentos difíceis, queremos agradecer de coração a todos pelas palavras gentis e demonstrações de carinho que recebemos após a morte de Jesús", afirmou um representante da família. "Não temos palavras suficientes para agradecer a vocês por cada mensagem, cada ligação e cada gesto de carinho que recebemos."

Próximas partidas GRA Segunda Division 15:00 TEN

Ainda não está totalmente claro que punição Owono poderá receber. Por respeito à família de De Miguel e levando em conta que o sepultamento ocorreu nesta quinta-feira, a comissão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) só analisará na sexta-feira os acontecimentos da partida entre Tenerife e Andorra. O pedido de punição será divulgado na próxima semana.

Owono divulgou um comunicado na quarta-feira. "Estes são os dias mais difíceis da minha vida. Tenho dificuldade para encontrar as palavras certas e é muito difícil para mim compreender o que aconteceu. Sinto uma dor imensa pela perda de Jesús. Meus pensamentos estão com ele, sua família e todos que o amavam."

"Sei que muitas questões virão à tona. Enfrentarei tudo o que vier pela frente com o maior respeito. Neste momento, sinceramente, não consigo pensar em nada além de Jesús e da dor que todos estamos sentindo. Descanse em paz, Jesús."