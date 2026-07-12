Georgi Jesus, o novo técnico da seleção portuguesa, voltou a abordar o caso de João Félix, afirmando que o jogador sofreu injustiça nos últimos anos por não ter sido escalado na posição que melhor se adequa às suas qualidades, antes de se destacar de maneira diferente durante sua passagem pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Félix havia recuperado seu brilho sob o comando de Jesus na última temporada, depois que o técnico português decidiu mudar a forma como o utilizava em campo, escalando-o como segundo atacante atrás do ponta-de-lança — função que tirou o melhor dele.

Jesus disse em entrevista à TV: “João Félix jogou nos melhores clubes da Europa, mas não se firmou da maneira que se esperava dele”.

E acrescentou: “Ele jogava em várias posições diferentes, e acredito que os treinadores não entenderam a melhor maneira de aproveitar suas habilidades”.

O técnico da seleção portuguesa explicou que Félix tem uma função específica na qual se destaca, afirmando: “Há uma posição em que João tem melhor desempenho: a de segundo atacante.”

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Durante o período em que trabalharam juntos no Al-Nassr, Jesus conseguiu reapresentar Félix aos torcedores de uma maneira diferente, depois de lhe dar mais liberdade para se movimentar entre as linhas e aproveitar suas habilidades na criação de jogadas e no gol, em vez de limitá-lo a funções que não se adequavam ao seu estilo.

O jogador português teve uma temporada excepcional com o Al-Nassr, depois de contribuir para 33 gols na Liga Roshen, marcando 20 gols e dando 13 assistências, o que lhe rendeu o prêmio de melhor jogador da competição.

Vale lembrar que Jesus assumiu recentemente o comando da seleção de Portugal, sucedendo o espanhol Roberto Martínez após a eliminação na Copa do Mundo.