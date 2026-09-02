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Jesus aparece pela primeira vez no Joan Gamper: ele vai jogar contra o Valencia?

Valencia x Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
G. Jesus
H. Flick
Espanha
Brasil
Alemanha

O Barça o contratou oficialmente ontem

Gabriel Jesus, novo jogador do Barcelona, apareceu pela primeira vez na cidade esportiva Joan Gamper nesta quarta-feira, após o anúncio oficial de sua contratação vinda do Arsenal, na última terça-feira.

O atacante brasileiro assinou os contratos de sua transferência para o Barcelona por 3 temporadas, até 30 de junho de 2029.

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Relatos espanhóis indicam que o Barcelona pagou o valor de 10 milhões de euros, além de 5 milhões em variáveis, para contratar Gabriel Jesus.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", Gabriel Jesus apareceu pela primeira vez na Joan Gamper na manhã de hoje, e o atacante brasileiro treinou sozinho. 

A expectativa é que Jesus se junte à lista do time na quarta rodada do Campeonato Espanhol, na qual a equipe visitará o Valencia no estádio Mestalla, no próximo domingo.

A decisão sobre a primeira participação de Gabriel com o Barcelona permanece nas mãos de Hansi Flick, que definirá sua posição com base na prontidão do jogador e na necessidade técnica de utilizá-lo.

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