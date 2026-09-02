Gabriel Jesus, novo jogador do Barcelona, apareceu pela primeira vez na cidade esportiva Joan Gamper nesta quarta-feira, após o anúncio oficial de sua contratação vinda do Arsenal, na última terça-feira.
O atacante brasileiro assinou os contratos de sua transferência para o Barcelona por 3 temporadas, até 30 de junho de 2029.
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Relatos espanhóis indicam que o Barcelona pagou o valor de 10 milhões de euros, além de 5 milhões em variáveis, para contratar Gabriel Jesus.
De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", Gabriel Jesus apareceu pela primeira vez na Joan Gamper na manhã de hoje, e o atacante brasileiro treinou sozinho.
A expectativa é que Jesus se junte à lista do time na quarta rodada do Campeonato Espanhol, na qual a equipe visitará o Valencia no estádio Mestalla, no próximo domingo.
A decisão sobre a primeira participação de Gabriel com o Barcelona permanece nas mãos de Hansi Flick, que definirá sua posição com base na prontidão do jogador e na necessidade técnica de utilizá-lo.
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