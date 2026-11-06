Jorge Jesus, técnico da seleção portuguesa, anunciou nesta sexta-feira a lista de jogadores convocados para disputar os jogos contra Dinamarca e País de Gales pela Liga das Nações da Europa, sendo a primeira desde o anúncio oficial da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção.

Além de Ronaldo, Francisco Conceição desfalca a equipe por conta da suspensão de três jogos imposta pela UEFA após sua expulsão diante da Noruega, enquanto Nuno Mendes, lateral do Paris Saint-Germain, é ausência por lesão.

Jesus também cortou, por decisão técnica, Gonçalo Inácio, que figurava na primeira lista preparada pelo treinador.

A lista teve 7 nomes novos em comparação com as escolhas anteriores: Alberto Costa, António Silva, Mateus Fernandes, Carlos Forbs, Geovany Quenda, Rodrigo Mora e Gustavo Varela.

Alberto Costa e Gustavo Varela fazem sua primeira aparição pela seleção portuguesa, enquanto Rodrigo Mora e Quenda já haviam integrado convocações da seleção principal sob o comando do ex-técnico Roberto Martínez, mas não disputaram nenhum jogo internacional com a equipe principal.

Portugal tem aproveitamento perfeito após vencer seus quatro primeiros jogos, garantindo a classificação às quartas de final da Liga das Nações, e precisa de apenas um ponto para definir a liderança do grupo.

Portugal pode garantir o primeiro lugar até mesmo antes do confronto com o País de Gales, bastando evitar uma derrota para a Dinamarca por diferença superior a um gol na próxima partida, para superar sua rival no confronto direto.

A lista de Portugal ficou da seguinte forma:

Goleiros: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting de Lisboa), Samuel Soares (Benfica).

Defesa: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Bournemouth), Nuno Tavares (Lazio).

Meio-campo: Rúben Neves (Al-Hilal), João Palhinha (Benfica), Mateus Fernandes (Tottenham), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Real Madrid).

Ataque: Pedro Neto (Chelsea), Rodrigo Mora (Roma), Francisco Trincão (Al-Ahli), Rafael Leão (Galatasaray), Geovany Quenda (Chelsea), Carlos Forbs (Club Brugge), João Félix (Al-Nassr), Gonçalo Ramos (Milan), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Gustavo Varela (Monza).

Jesus revela os cinco capitães de Portugal após Ronaldo

Jesus também revelou a identidade dos cinco capitães da seleção portuguesa após a aposentadoria de Ronaldo, afirmando que a escolha se baseia no número de jogos internacionais.

O técnico disse na coletiva de imprensa cujos detalhes foram transmitidos pela rede RMC: "Na seleção, eles são escolhidos com base no número de participações internacionais. No momento, há cinco jogadores que possuem o maior número de jogos. E é curioso que todos eles foram jogadores que tive nos clubes que dirigi".

E acrescentou: "A lógica permanecerá a mesma. Depois de Cristiano, o jogador com mais participações é Bernardo Silva, seguido por Rúben Dias, depois João Cancelo, Rúben Neves e Bruno Fernandes. Não necessariamente nessa ordem, mas esses cinco são os capitães".