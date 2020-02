Jesualdo indica Santos ainda em pré-temporada após derrota

O Peixe foi derrotado por 2 a 0 pelo Corinthians, o primeiro revés do time em 2020

O Santos não jogou bem na derrota contra o Corinthians, em duelo realizado neste domingo (02) pela quarta rodada do : teve menos a bola no primeiro tempo e não conseguiu levar perigo.

Quando o rival já vencia por 2 a 0, no segundo tempo, o time treinado por Jesualdo Ferreira passou quase a segunda etapa inteira com um jogador a mais – após a expulsão de Janderson, por ter comemorado o gol junto de sua torcida. Mesmo assim, o não conseguiu sequer balançar as redes.

Finalizado o duelo, Jesualdo Ferreira procurou não reclamar de suas opções de elenco – e vale destacar que o treinador português também não contou com nomes como Soteldo e Marinho. Questionado mais uma vez sobre a falta de intensidade do time após os quatro primeiros jogos, o comandante destacou que a sua equipe está longe de ficar pronta em suas melhores condições.

“Sobre a intensidade, são problemas para tratar entre nós. Clássico é clássico. Muito jogo ofensivo do foi parado pela boa marcação do ”, disse o técnico luso após o jogo.

“Temos praticamente três semanas. Quando jogamos, também é parte do trabalho físico e tática da equipe. O trabalho que estamos fazendo não é para agora, é pensando na libertadores e outros campeonatos. Nesta semana cheia vamos focar na questão física, além da questão tática. Também vamos trabalhar o emocional e a confiança”.