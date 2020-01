Jesualdo elogia Quaresma, mas é cauteloso por realidade do Santos

Técnico afirma que é preciso conhecer totalmente a condição financeira do clube antes de pensar em contratações

Nos últimos dias, a torcida do fez uma campanha nas redes sociais do clube e também de Ricardo Quaresma para que o atacante seja o novo reforço do em 2020, sendo comandado por Jesualdo Ferreira.

Em entrevista ao Canal 11 em , o técnico santista elogiou o futebol de Quaresma, mas adotou cautela por ainda não conhecer totalmente a situação financeira do Alvinegro.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar!

"Todos aqui gostam dele, eu muito mais. Mas não vale a pena falar do Ricardo e nem de ninguém neste momento quando a situação do Santos, para mim, vai a caminho. Preciso conhecer a sério a ideia do clube antes de qualquer coisa", explicou Jesualdo.

"Preciso primeiro conhecer a realidade do Santos. Não faz sentido pensar em coisas sem antes ter o conhecimento absoluto da realidade do clube. Tenho feito contatos com a diretoria e respeito o conhecimento que já existe lá. O mais importante é chegar, conhecer e agir", completou.

Jesualdo Ferreira é aguardado em Santos no início da semana, e deve ser apresentado na quarta-feira (8), quando o elenco também retornará às atividades.

E Quaresma?

Do outro lado, Quaresma, atualmente jogador do Kasimpada da , parece ter gostado da ideia de atuar no Santos e, em mensagem de ano novo, mandou recado ao , deixando os santistas eufóricos.

"Um feliz Ano Novo para todos. Que 2020 venha carregado de coisas boas. Muita paz e amor, seja na Turquia, em Portugal, no Brasil ou no resto do mundo", escreveu o jogador.