Jesse Lingard é obrigado a treinar sozinho no Corinthians após fraturar duas costelas; ex-meia do Manchester United passa por “recuperação intensiva”

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O ex-meia do Manchester United Jesse Lingard terá de treinar separado dos companheiros de Corinthians nos próximos dias após sofrer lesões nas costelas no Brasil. O meia-atacante de 33 anos está sob acompanhamento diário rigoroso dos médicos do clube enquanto busca recuperar a forma física para a luta da equipe pela permanência.

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Inglês sofre dolorosa lesão nas costelas

O Corinthians anunciou na tarde de terça-feira que seu meia inglês sofreu pequenas fraturas na sexta e na sétima costelas. Apesar da lesão, o ex-jogador da seleção inglesa já estava fora do jogo em casa contra o Mirassol, na noite de sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, por suspensão, após receber o terceiro cartão amarelo. Assim, o veterano manterá o condicionamento físico separado do grupo principal enquanto recebe tratamento específico da equipe médica do clube.

Comunicado do clube detalha plano de recuperação

Após chegar a São Paulo no início de março, com contrato até dezembro de 2026 e opção de prorrogação por mais 12 meses, Lingard passou a atuar regularmente na América do Sul. Na atual temporada, ele soma uma assistência em 19 partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro, além de um gol em oito jogos pela Copa Libertadores e outro em quatro partidas pela Copa do Brasil.

Ao detalhar a lesão na terça-feira, o Corinthians informou em comunicado oficial: “O atacante Jesse Lingard sofreu pequenas fraturas na sexta e na sétima costelas. O jogador treinará normalmente nos próximos dias, mas separadamente. O camisa 77 já iniciou tratamento intensivo de recuperação, e o Departamento Médico do Corinthians o reavaliará diariamente para liberá-lo para treinar com o grupo.”

Departamento médico está cheio no Brasil

Lingard é o mais recente jogador de destaque a se lesionar em um momento crucial da temporada para o recém-nomeado técnico Clarence Seedorf, cujo elenco tem sido duramente afetado por problemas físicos.

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Memphis Depay, seu ex-companheiro de equipe no Manchester United, está afastado por um edema na coxa direita, enquanto o meio-campista Raniele se recupera de uma entorse no joelho direito e Gabriel Paulista, ex-zagueiro do Arsenal, está fora por uma distensão no adutor da perna esquerda.

Além desses problemas musculares e articulares, a dupla de ataque Zakaria Labyad e Kayke segue indisponível enquanto continua a recuperação de suas respectivas cirurgias no joelho.

Meia terá luta contra o rebaixamento pela frente no retorno

Na 18ª posição da tabela, com 33 pontos após 32 jogos, a equipe de Seedorf está dois pontos atrás do Internacional, 16º colocado, na luta para sair da zona de rebaixamento. Enquanto seus companheiros recebem o Mirassol na sexta-feira sem ele, Lingard tentará voltar de lesão e suspensão para o clássico decisivo contra o São Paulo, em 4 de novembro. Depois, a equipe terá um jogo em casa contra o Botafogo na sequência final de seis partidas na luta pela permanência.