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Adhe Makayasa
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Jeremy Doku, ponta do Manchester City, dá mais opções ao técnico da Bélgica, Mark van Bommel, enquanto Romelu Lukaku, atacante do Fenerbahçe, fica fora do confronto com a Turquia por lesão no quadril

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O ponta do Manchester City Jeremy Doku deu ao técnico da Bélgica, Mark van Bommel, uma boa notícia sobre sua condição física antes da visita à Turquia, na quinta-feira, pela Liga das Nações. No entanto, a seleção belga não poderá contar com Romelu Lukaku, seu maior artilheiro de todos os tempos, em Izmir, depois que o atacante do Fenerbahçe sofreu um problema no quadril.

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Situações físicas distintas influenciam a convocação

Doku volta a defender a seleção nos dois últimos jogos do Grupo A1, depois de perder as quatro primeiras partidas, disputadas em setembro e outubro, por lesão. O jogador de 24 anos, que marcou sete gols em 48 partidas pela seleção, já havia tido uma campanha discreta na Copa do Mundo devido a uma doença. Enquanto o ponta que atua na Premier League está novamente à disposição, Lukaku, atacante de 33 anos, está fora do confronto contra a seleção do país onde joga por seu clube.

Volta do atacante traz uma boa dor de cabeça

O retorno do veloz atacante dá ao técnico holandês várias opções pelas pontas enquanto sua equipe se prepara para o confronto de quinta-feira em Izmir, seguido pelo jogo em casa contra a Itália, no domingo, em Bruxelas.

Em entrevista coletiva na quarta-feira, antes da partida, Van Bommel comemorou a disputa por vagas: “Estou muito feliz por ter Jeremy de volta ao elenco.

“Isso certamente torna mais difícil escolher a escalação inicial, mas acho que todos os cinco pontas podem jogar pelos dois lados. É um quebra-cabeça, mas um bom problema para se ter. Ainda não posso dizer quem vai jogar.”

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Artilheiro recordista fica fora por precaução

Por outro lado, a equipe visitante terá de atuar sem seu experiente atacante, que detém o recorde da seleção com 94 gols em 135 partidas e atualmente joga no futebol turco.

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Ao explicar por que o atacante ficará fora do confronto de quinta-feira apesar de participar dos treinos, Van Bommel acrescentou: “Romelu está com alguns problemas no quadril. Ele já estava sentindo isso ontem. Ainda consegue treinar, mas decidimos juntos não incluí-lo na escalação.

“Ele é um jogador importante para nós, dentro e fora de campo. Até agora, foi titular em apenas uma partida, mas já deu uma contribuição importante, inclusive saindo do banco.

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“Então, espero conseguir deixá-lo em condições de jogo a tempo da partida contra a Itália.”

Classificação para as quartas de final segue indefinida

A Bélgica ocupa atualmente a terceira posição do Grupo A1, com seis pontos após duas vitórias e duas derrotas, incluindo um triunfo por 3 a 0 sobre a lanterna Turquia, que não tem pontos, em outubro. Como apenas as duas primeiras seleções avançam às quartas de final em março, a equipe de Van Bommel está atrás da líder França, que tem 10 pontos, e da vice-líder Itália, com sete. A Itália recebe a líder do grupo em Milão na quinta-feira antes de visitar Bruxelas para a última partida da fase de grupos, decisiva, no domingo.