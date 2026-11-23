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Jeremy Doku está animado com a possibilidade de enfrentar o ex-companheiro Kevin De Bruyne quando o Manchester City receber o Napoli pela Champions League. O ponta belga segue jogando ao lado do meio-campista na seleção e aguarda com expectativa o confronto entre os dois no torneio europeu.

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Um reencontro especial no Etihad

O Manchester City se prepara para um confronto importante contra o Napoli pela Champions League nesta terça-feira, mas boa parte das conversas antes da partida gira em torno do retorno de um verdadeiro ídolo do clube. De Bruyne, amplamente considerado um dos melhores meio-campistas da história da Premier League, voltará ao gramado do Etihad Stadium com a equipe italiana. Para Doku, a oportunidade de enfrentar o capitão de sua seleção é um momento especial.

“Kevin, nem preciso dizer o quanto ele é um jogador especial até hoje”, explicou Doku no site oficial do clube. “Joguei com ele no City e ainda jogo com ele na seleção. É sempre divertido jogar com ele. Ele enxerga coisas para os outros, e a qualidade que tem é inacreditável. Todos nós ficaremos felizes em vê-lo amanhã. Da última vez que jogamos contra o Napoli, foi uma pena que ele não tenha jogado muito por causa do cartão vermelho, mas estou animado para enfrentá-lo e muito feliz por ainda jogar com ele.”

Doku deixa a amizade com De Bruyne de lado

Apesar da proximidade fora de campo, Doku garante que sua amizade com De Bruyne fica em segundo plano diante da competição intensa e constante dentro do elenco. O ponta deixou claro que, embora a parceria entre os belgas continue forte, a vontade de exigir o máximo um do outro nos treinos segue maior do que nunca.

“Todos nós somos competitivos. Sabemos disso e queremos dar o nosso melhor, mas é sempre bom ver alguém como Kevin, que conquistou tantas coisas e ainda quer melhorar cada vez mais”, afirmou Doku.

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Superação da queda de rendimento

A trajetória recente do City tem sido assunto entre torcedores e analistas. Depois de um início de temporada empolgante, com oito vitórias consecutivas em todas as competições, o desempenho do clube caiu ligeiramente nas últimas semanas. Apesar da falta de vitórias recentes, Doku mantém a convicção de que o elenco está perto de recuperar a eficiência nas finalizações.

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O jogador da seleção belga foi categórico ao dizer que alguns resultados difíceis não definem a qualidade geral do time. Ele sugeriu que a adaptação tática e a construção de entrosamento ainda estão em andamento e que, quando tudo se encaixar, o atual campeão da Premier League voltará a apresentar o futebol arrasador do primeiro mês da temporada.

Confiança no projeto do City

Questionado sobre quando o time voltará a encontrar seu ritmo, Doku se mostrou otimista com o caminho seguido sob o comando da comissão técnica. Ele afirmou que o trabalho realizado nos bastidores da City Football Academy está dando resultado e que os jogadores entendem cada vez melhor os movimentos uns dos outros em campo a cada treino.

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“Não acho que exista um prazo. Temos feito isso muito bem”, observou o ponta. “Não é porque vencemos sete jogos que está tudo bem, nem porque perdemos alguns que está tudo mal. Eu diria que não há prazo, mas estamos indo na direção certa. A cada dia nos conhecemos melhor e, em algum momento, tudo voltará a se encaixar e estaremos jogando com fluidez.”