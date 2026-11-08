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Jeremy Doku fez uma avaliação franca da atuação do Manchester City após a decepcionante derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest. O jogador da seleção belga acredita que um início de jogo sem brilho deixou os campeões da Premier League com muito a fazer no City Ground.

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City é surpreendido por início fulminante do Forest

O ritmo do City foi interrompido quase imediatamente no sábado, quando o Forest abriu uma vantagem confortável. O time da casa aproveitou ao máximo o fator campo e marcou duas vezes nos primeiros 18 minutos, com Jair Cunha e Liam Delap, ex-jogador das categorias de base do City. A vantagem inicial de dois gols obrigou a equipe de Enzo Maresca a correr atrás do resultado em um ambiente hostil. Ao fim da partida, o City ficou seis pontos atrás do Arsenal, líder do campeonato.

Ao comentar o mau início, Doku foi direto ao apontar onde os visitantes perderam o jogo. O ponta reconheceu que a equipe criou suas próprias dificuldades ao não demonstrar intensidade nos primeiros minutos. “Fomos para o intervalo perdendo por 2 a 0. Jogar fora de casa contra uma equipe como essa e ficar perdendo por 2 a 0 é dificultar as coisas para nós mesmos. Estamos acostumados a jogar a cada dois dias. Isso não é desculpa. Se você me perguntar o motivo do nosso primeiro tempo, eu não sei. Saímos atrás muito cedo no jogo, e isso muda muita coisa”, disse Doku ao site oficial do clube.

Reação no segundo tempo não é suficiente

O City deu sinais de reação após o intervalo, quando Rayan Cherki protagonizou um lance de brilho individual. O francês tirou uma jogada do nada e acertou um chute sensacional no ângulo. Por um breve momento, os torcedores visitantes foram à euforia e passaram a acreditar que o City poderia conseguir uma de suas viradas características em situação adversa.

Mas aquela esperança acabou de forma abrupta. Ao avançar em busca desesperada do empate, o City deixou grandes espaços na defesa, e a equipe de Oliver Glasner não hesitou em explorá-los. Aproveitando o posicionamento ofensivo desorganizado dos visitantes, Liam Delap marcou novamente com uma finalização precisa, definiu o jogo e acabou com qualquer esperança de reação.

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Doku lamenta falta de intensidade no início

O jogador da seleção belga deixou claro que o elenco precisa assumir a responsabilidade por não ter igualado a intensidade do Forest desde o apito inicial. Segundo ele, o jogo teria sido completamente diferente se o City tivesse começado com a mesma urgência demonstrada após o intervalo. A derrota representa um raro tropeço para Maresca, que, de modo geral, teve um bom início de trabalho.

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“Reagimos tarde demais. Se tivéssemos começado o jogo assim, teria sido diferente. No segundo tempo, jogamos sem freio, fomos muito ofensivos e tentamos criar jogadas. Marcamos cedo, mas uma equipe como essa é muito perigosa nos contra-ataques”, explicou Doku.

De olho na pausa para as seleções

Com a pausa do futebol nacional para os jogos das seleções, Doku acredita que o momento pode ser benéfico para o elenco se reorganizar. O intervalo oferece uma oportunidade para refletir antes de o City voltar a campo contra o Fulham, no Etihad Stadium. Depois de manter uma campanha perfeita em casa até um tropeço recente diante do Brighton, a equipe buscará retomar o embalo diante de sua torcida.

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“Precisamos estar com a cabeça fresca, recomeçar, analisar o que podemos fazer melhor e seguir em frente. A pausa para as seleções vem na hora certa para analisarmos as coisas e voltarmos revigorados”, concluiu o ponta.