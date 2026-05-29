Jeremie Frimong se pronuncia pela primeira vez após perder a chance de disputar o Mundial

Jeremie Frimpong se pronunciou pela primeira vez desde o anúncio da convocação da seleção holandesa para a Copa do Mundo, na qual o atacante do Liverpool não foi incluído.

O técnico Ronald Koeman causou certa surpresa com a decisão de não convocar Frimpong. Durante as eliminatórias e na Liga das Nações, ele sempre integrou a seleção holandesa.

“Ele não esteve realmente em forma durante toda a temporada. Sofreu muito com lesões”, disse Koeman na coletiva de imprensa sobre sua decisão de deixá-lo de fora.

Agora, Frimpong se manifestou através de seu próprio Instagram. “Infelizmente, não deu certo desta vez, mas estarei na primeira fila para torcer pelos rapazes neste verão”, postou ele em seu story.

Até agora, Frimpong disputou quinze partidas pela seleção holandesa. Nelas, ele marcou um gol. No Euro na Alemanha, há dois anos, ele integrou a seleção.