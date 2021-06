O técnico dos Bleus ficou satisfeito com o desempenho do atacante do Real Madrid na Euro 2020, mas admite que o jogador precisa de um gol

Ainda sem balançar as redes desde o seu retorno à seleção francesa, Karim Benzema foi defendido por Didier Deschamps após o empate da França com a Hungria em 1 a 1 no último sábado (19), e destacou que o atacante conta com a sua confiança, apesar de admitir que o jogador do Real Madrid precisa reeencontrar o caminho do gol.

“Benzema tem muita experiência e não tem dúvidas sobre si mesmo. Ele fez coisas muito boas, mas faltou um gol. Ele sabe que as pessoas querem que ele marque, mas ele sabe que é só isso. É um atacante que precisa marcar, mas o essencial é que tenha confiança e saiba que tem a minha", disse o treinador.

Benzema completou oito jogos sem marcar na Eurocopa, apesar de ter dado 30 chutes, o que lhe dá a terceira pior narca da história, atrás de Clarence Seedorf (33) e Andres Iniesta (34).

Apesar do retrospecto recente, o atacante esteve envolvido nas melhores jogadas da França contra a Hungria e criou uma grande chance para Mbappé no primeiro tempo, mas acabou sendo substituído por Olivier Giroud a 14 minutos do fim.

Com o resultado, a França perdeu a oportunidade de garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Euro2020, e agora se prepara para enfrentar Portugal na terceira e última rodada da fase de grupos, na próxima quarta-feira (23), às 16h (de Brasília).