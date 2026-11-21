A defesa funciona e a disposição não falta, mas o primeiro gol em casa ainda não veio: o Schalke 04 arrancou um respeitável 0 a 0 contra o VfB Stuttgart, participante da Liga dos Campeões, mas não conseguiu a reação de que tanto precisava na Bundesliga.
O time de Miron Muslic lutou com garra para sair da crise em campo, mas desperdiçou as muitas chances que criou e agora está há oito jogos oficiais sem vencer. "No fim, é só mais um ponto", disse o goleiro Loris Karius à Sky. "Uma hora a bola tem que entrar. Estou confiante de que vamos desencantar."
O recém-promovido soma apenas sete pontos em dez jogos e ocupa a 16ª posição, que leva ao playoff contra o rebaixamento. Além disso, igualou um recorde negativo: nos 63 anos de história da liga, apenas o FC St. Pauli também passou os cinco primeiros jogos em casa sem marcar. Um pequeno consolo: o time de Hamburgo conseguiu permanecer na elite ao fim da temporada 2024/25 e só caiu um ano depois.
Depois da clara melhora no desempenho diante do TSG Hoffenheim (derrota por 2 a 1), Muslic demonstrou confiança antes da partida: "Vamos conduzir esse enorme petroleiro chamado Schalke de volta a águas tranquilas, 100%", disse o treinador. O grande objetivo: "Queremos finalmente ouvir de novo a música que toca após um gol. Já está na hora."
A situação do elenco melhorou durante a pausa para as seleções, e Moussa Sylla e Robin Gosens voltaram a ficar à disposição. Entre os visitantes, o jovem Yanik Spalt começou novamente como titular. "Vai ser um jogo quente. Cabe a nós determinar o quanto", disse o técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, à Sky.
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Impulsionados pelo clima no estádio, os dois times começaram atacando. Deniz Undav teve a chance de abrir o placar para os visitantes após apenas 60 segundos, mas Hasan Kurucay bloqueou seu chute rasteiro no último instante e mandou a bola para escanteio. Depois disso, o S04 assumiu o controle do jogo, mas faltou contundência nas finalizações. Adil Aouchiche perdeu três chances por pouco, aos 4, 19 e 26 minutos.
Os visitantes esperavam oportunidades de contra-ataque, muitas vezes com o veloz Chris Führich. Após um cruzamento dele, Kurucay voltou a afastar a bola no último instante, antes que ela chegasse a Undav. Alguns segundos depois, Vitalie Becker tirou em cima da linha um chute de Jamie Leweling. Mais alguns segundos se passaram, e Grischa Prömel cabeceou a centímetros do gol, aos 23 minutos.
Azarão, o Schalke disputou cada bola com garra, e Muslic comemorava à beira do campo a cada recuperação. Só o gol não saía: as finalizações eram pouco perigosas e, na maioria das vezes, acabavam facilmente nas mãos de Dennis Seimen. Sylla voltou a jogar após seis semanas afastado (66 minutos), enquanto Hoeneß também reforçou o ataque. Mas seu time igualmente desperdiçou boas chances, e a partida permaneceu completamente aberta até o fim.