O jeito Neymar de ser: "já ouvi muitas críticas, hoje não estou nem aí"

Em evento promovido pela Epic Games, o brasileiro falou sobre sua relação com as redes sociais e com as críticas de "pessoas maldosas"

Constantemente alvo de críticas nas redes sociais, Neymar Jr. até hoje divide opiniões. Mesmo certamente estando entre os melhores jogadores do mundo, ainda tem seus "haters" nas redes sociais. Questionado sobre as pessoas que não concordam com suas atitudes dentro e fora de campo, o atleta deixou claro: "não estou nem aí."

Em live de Fortnite transmitida em sua conta na Twitch, em parceria com a Epic Games, desenvolvedora do jogo, e a Puma, o brasileiro respondeu a perguntas e um dos temas abordados foi justamente sua relação com as redes sociais.

Ídolo do esporte e com mais de 150 milhões de seguidores no Instagram, Neymar acaba sendo, por muitas vezes, tirado de contexto ou criticado justamente por não se posicionar. De qualquer jeito, ele não pretende mudar sua personalidade para agradar a ninguém.

"Já sofri e sofro muitas criticas por esse tipo de pessoa que eu sou. A verdade? É que eu não estou nem aí. Sou eu mesmo, gosto de ser do jeito que eu sou, bem tranquilo." refletiu, questionado pela influencer e criadora de conteúdo Isabela Pagliari. "O que eu quero deixar de legado é ser verdadeiro. Quero que as pessoas falem no futuro: Neymar foi um jogador verdadeiro. Nos momentos que eu sofri, nos momentos de vitória, tudo que senti foi real."

Assumidamente mais maduro, chegou a "fazer as pazes" com a torcida do PSG, após começo conturbado, e aparenta estar mais tranquilo, mesmo após mais uma desclassificação na Liga dos Campeões da Uefa. De contrato renovado até 2025, agora precisa reverter a vantagem do Lille na Ligue 1. Mas mesmo se ele não conseguir bons resultados nessa reta final, aprendeu, também, como deixou claro, a lidar com os haters e com aqueles "que só aparecem para ferir."

"Eu me acostumei com os comentários negativos... Quando eu olho algum comentário maldoso, eu passo o dedo, subo, vida que segue. Com as críticas, a mesma coisa: todos tem direito a ter opinião, respeito, eu tenho a minha, sei do que posso fazer, sei do que sou capaz e acabou." resumiu, perguntado sobre o clima bélico das redes. "Infelizmente, muitas pessoas maldosas tem acesso as redes sociais e qualquer tipo de comentário pode fazer a pessoa sofrer. A pessoa cria um fake, ela entra na sua conta só pra te ferir."

Que Deus nos abençoe e nos proteja 🙏🏽❤️⚽️ pic.twitter.com/DclCTnFG4D — Neymar Jr (@neymarjr) May 9, 2021

"Isso é uma coisa triste: a pessoa abre o Instagram, pega teu perfil, vai nos comentários e faz um comentário que não é legal, só pra te ferir. Pras pessoas que eu conheço que sofrem com isso, eu sempre falo: 'Viu? Passa o dedo pra cima, sobe, vai nos comentários que são bons, das pessoas que te amam, que isso vai te fazer bem. Se você começar a olhar todos os comentários negativos..." revelou, antes de dar um recado aos "trolls". "Pra essas pessoas que comentam coisas ruins no perfil dos outros: 'vão pra aquele lugar, parem de encher o saco'."

Enquanto sonha com o título da Ligue 1, o PSG volta aos gramados pela Copa da França: o time visita o Montpellier, pelas semifinais da competição, nesta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília).