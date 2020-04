Jefferson diz que viu Messi como "jogador qualquer" para pegar pênalti do argentino

Ídolo do Botafogo diz que defender pênaltis de Adriano e Messi ficaram marcados em sua história e conta como consegiu parar o camisa 10 do Barcelona

O sempre foi um país que revelou muitos goleiros excelentes para o futebol. Até por isso, muitos nomes de peso não tiveram muitas oportunidades na seleção brasileira. E um desses nomes foi Jefferson, ex- . O ídolo do clube sempre teve como uma de suas especialidades defender pênaltis, e em entrevista ao UOL, ele confessou que duas penalidades defendidas ficaram marcadas em sua história.

“Acho que dois pênaltis que peguei e foram importantíssimos, que mudaram muito: Messi e Adriano. Foram dois pênaltis que ficaram marcados. O do Adriano ficou marcado no Botafogo, e o do Messi ficou marcado na seleção, para todos os torcedores”.

Pela seleção brasileira, Jefferson fez apenas 22 partidas, mas conta que o pênalti de Messi o faz ser lembrado até hoje, inclusive por torcedores de equipes rivais do Botafogo.

Lembra desse? No Superclássico das Américas, Jefferson defendeu pênalti cobrado por Messi. Veja! #SeleçãoBrasileirahttps://t.co/NmHgowliUB — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 25, 2016

“Hoje, eu pego crianças que torcem pro , pro , pro , e falam: "É o Jefferson que pegou pênalti do Messi". Isso é aí gratificante, é muito legal e vai ficar marcado para o resto da vida”.

Mas para defender a penalidade de um dos melhores jogadores da história, o ídolo do Botafogo revelou que encarou o argentino como um jogador qualquer e não ficou pensando em tudo que o camisa 10 do representa.

“Quando eu estava diante do Messi, eu não estava pensando ?cara, eu estou diante do melhor jogador do mundo?. Não passou na minha cabeça isso. Era um jogador de qualidade e eu precisava me concentrar o máximo possível”.

“É claro que, depois que você defende, a repercussão é totalmente outra. Acabou o jogo e a ficha começou a cair. Quando você está ali, foca de tal maneira que é um jogador como qualquer outro. Você tem que pegar o pênalti”.

Além de defender o pênalti de Messi, Jefferson fez parte do grupo campeão da em 2013 e do elenco da de 2014. Pelo Botafogo, o goleiro foi titular absoluto e peça fundamental na conquista de três campeonatos cariocas ao longo de 13 temporadas.