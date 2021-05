Jean Pyerra desfalca o Grêmio por nova lesão muscular: meia tem histórico no DM tricolor

Meia-atacante não entrou em campo pela Copa Sul-Americana e número de problemas físicos já preocupa

O meia gremista Jean Pyerre foi mais uma vez desfalque do Grêmio devido a uma nova lesão muscular na coxa direita. A confirmação aconteceu horas antes da partida contra o Aragua, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana.

Cotado para começar entre os titulares, Jean Pyerre acabou tendo a confirmação de mais uma lesão muscular na coxa direita, mesmo local que já afastou o jogador por vários meses dos gramados, em 2019, mesmo ano que sumiu para o elenco principal.

A lesão mais grave aconteceu no dia 20 de setembro de 2019. O jogador acabou sofrendo uma lesão na coxa direita, que o afastou das atividades até o dia 08 de março de 2020.

Foram 170 dias longe do futebol e o longo período de recuperação do meia gremista, foi marcado por uma polêmica entre Jean Pyerre e o departamento médico tricolor.

A assessoria do meia divulgou uma nota onde dizia que a avaliação dos médicos do Grêmio foi equivocada, apontando uma lesão de Grau 2, quando na verdade a lesão era de Grau 3, por isso o tempo de recuperação foi maior do que o previsto.

A resposta do Grêmio veio através do seu agora ex-técnico, Renato Portaluppi, que quando questionado sobre a manifestação de Jean Pyerre, disse que o jogador não cumpriu o que havia sido determinado pelos médicos do clube “Ele (Jean Pyerre) tem culpa no cartório”, disse Renato.

O ano virou e a temporada de 2021 do meia Jean Pyerre indica que não será muito diferente do que foi ano passado. Em março o meia voltou a sofrer nova lesão muscular na coxa direita e só retornou ao time no dia 14 de abril, no jogo contra o Independiente Del Valle, partida que marcou a eliminação gremista da Libertadores.

Com um vasto histórico de lesões musculares na coxa direita, o departamento médico gremista achou por bem não estabelecer uma projeção de quando Jean Pyerre deve voltar aos gramados. O certo é que o meia ficará de fora do jogo contra o Caxias, partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, no próximo domingo. Caso o Grêmio passe para as finais do estadual, o meia Jean Pyerre também não deverá atuar no primeiro jogo da decisão, marcado para o dia 16 de maio.