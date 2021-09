Jean-Pierre Adams: ex-jogador do PSG morre após passar 39 anos em coma

Mergulhado em coma desde 1982 após um terrível erro de anestesia, Jean-Pierre Adams, morreu em Nîmes nesta segunda-feira (6)

O jogador francês, Jean-Pierre Adams, faleceu nesta segunda-feira (6), aos 73 anos. O jogador ficou 39 anos anos em coma após passar por uma cirurgia malsucedida depois de uma falha na aplicação de sua anestessia.

Adams que teve passagens, pelo Paris Saint-Germain, Nice, Nîmes e pela seleção francesa, foi declarado morto no Hospital Universitário de Nimes nesta manhã. Embora tenha jogado pela França, Adams nasceu em Dankar, no Senegal, em 1948, mas chegou ao país aos oito anos de idade.

Sua história comoveu todo o pais, em 1982, mas com o tempo o jogador caiu no anonimato. Seu ex-clube, o Nîmes, prestando condolências: "Soubemos esta manhã do falecimento de Jean-Pierre Adams. Ele usou as cores do Nîmess Olympique 84 vezes. O clube apresenta as suas mais sinceras condolências a quem está próximo dele e sua família."

A luz se apagou por 39 anos

Jean-Pierre Adams é, infelizmente, a história de uma vida perdida por um erro médico. O jogador estava fazendo um curso para ser treinador quando começou a sentir dores no joelho, um exame detectou que o jogador havia sofrido uma lesão no tendão da parte posterior do joelho e a melhor forma de corrigir isso seria com um procedimento cirúrgico.

No dia da operação, muitos funcionários do Hospital de Lyon estavam em grave, mas ainda sim sua cirurgia aconteceu. Seu anestesista cuidadava de oito pacientes, incluindo o jogador, ao mesmo tempo. No entanto, Adams foi assistido por uma estágiario na operação.

(Foto: Getty Images)

Muitos erros foram cometidos, pelo anestesista e o estágiario, o jogador sofreu uma parada cardíaca e danos cerebrais por conta da anestesia. Ele entrou em coma profundo, no dia 17 de março de 1982.

Na época, o estágiario disse que não estava á altura da função dada a ele: "Eu não estava à altura da tarefa que me foi confiada". Os envolvidos foram punidos quase 10 anos depois com uma suspensão de um mês e uma multa de 750 euros.

Adams deveria acordar poucas horas depois da cirurgia, mas isso não aconteceu, ele passou 39 anos em coma, entre o hospital e sua casa até ser declarado morto nesta segunda-feira (6).