Jean ataca Mancini: "não me trata da mesma forma"; técnico fala em mentira

Goleiro explicou motivo de afastamento do elenco e disse que o técnico interino tem problemas com ele por culpa de rivalidade antiga

Por meio de publicação no Instagram, o goleiro Jean revelou que tem um mau relacionamento com o técnico interino do , Vagner Mancini, e disse que isso causou o afastamento das atividades com o restante do elenco.

"É bom explicar que desde a sua chegada ao São Paulo, Mancini não me trata da mesma forma que todo o restante do grupo de jogadores, motivado por uma rivalidade nos clubes em que trabalhamos anteriormente", argumentou Jean, lembrando de quando atuava pelo e Mancini treinava o .

Ainda segundo o goleiro, ele foi cobrado por ter demorado a se reunir com os outros jogadores para rezar após a derrota para o no último domingo (17). Ele e outros jogadores foram tomar banho antes, explicou. Em uma conversa com todo o grupo na segunda-feira, no CT do São Paulo, Mancini, então, teria apontado Jean como um dos responsáveis pela derrota no clássico (ele não participou da partida). Irritado, Jean deixou o treino.

"Infelizmente, quando fui cobrado e apontado como culpado por uma derrota mesmo sem ter entrado em campo, não consegui me conter e aceitar ser execrado desta forma. Não considerei justo e me retirei", acrescentou.

Jean também falou que tem bom relacionamento com Tiago Volpi, atual titular no gol do São Paulo. "Respeito muito o goleiro Tiago Volpi, hoje sendo escalado. Além de um grande goleiro e profissional, Volpi hoje é um amigo no dia-a-dia de clube. Logo, o que aconteceu em nada teve a ver com o fato de eu estar reivindicando uma vaga na equipe, como também li nos últimos dias."

Na postagem, Jean pede desculpas aos companheiros de equipe e torcedores e garantiu apoio ao grupo no jogo contra o , marcado para esta quarta-feira (20), e que define o futuro do time no .

"Desejo sorte aos meus companheiros na partida de hoje em busca da classificação no . E sempre que puder estarei no Morumbi torcendo por eles e pelo São Paulo", finalizou o camisa 1 nos comentários.

Após o ocorrido, Jean foi afastado e não treina com os outros jogadores. Ele também não foi relacionado para o compromisso pelo Paulistão.

Mancini: "acusação mentirosa"

Momentos depois das acusações feitas por Jean, Vagner Mancini disse à ESPN que a acusação do goleiro é "mentirosa" e que ele irá dar sua versão após a partida diante do São Caetano, nesta quarta-feira.

"Vou falar sobre essa acusação mentirosa somente após o jogo de hoje", declarou o treinador interino.