Jayden Braaf: o "novo Sancho" do City pronto para decisão semelhante na Bundesliga

O jovem holandês de 17 anos é a grande estrela do time de base do Manchester mas ainda não teve oportunidade na equipe principal de Guardiola

Os dois são vencedores, com habilidade para passar por defesas abertas com corridas e dribles. Podem cortar para o meio e finalizar ou escolher um companheiro de equipe melhor posicionado para passar a bola.

Os dois têm muita confiança nas próprias habilidades e não têm medo de estar no palco principal.

É por isso que os estatísticos da estão regularmente na Etihad Academy, para observar Braaf. O caminho entre a base da e a está se tornando uma rota comum, inspirada na aposta em Sancho, que trocou a Premier League para ter uma chance melhor em Dotmund.

Mais times

O observou o holandês sub-18 em suas duas últimas partidas pela FA Youth Cup, enquanto outros clubes alemães têm demonstrado interesse no jovem, incluindo o próprio Dortmund, que se prepara para encontrar um substituto para Sancho, que pode voltar para a Premier League na próxima janela de transferências, por 100 milhões de libras.

Depois de deixar Sancho sair por apenas oito milhões de libras, seria falta de cuidado do City permitir que Braaf siga os mesmos passos do alemão, principalmente tendo mais três anos e meio de contrato. Mas o jovem de 17 anos está ansioso para iniciar sua carreira em uma equipe principal e não quer rodar por outros times de base.

"Espero poder jogar em alguma equipe principal em algum lugar na próxima temporada. No ou em algum outro lugar, vamos ver", disse ao Voetbalzone em outubro.

Apesar da sua qualidade indiscutível, Braaf ainda não jogou um minuto se quer no time principal do City, e ainda não foi relacionado para nenhuma partida oficial apesar dos treinos regulares com Guardiola. Fontes acreditam que isso ainda não vá acontecer nesta temporada, por conta de dúvidas a respeito da atitude do jogador.

Braaf acredita que está pronto para defender o time principal, mas Guardiola precisa de 100% de seus jogadores nos treinos e nos jogos, e existe uma preocupação do comandante do City com Braaf , que confia muito em seu talento e não mostra a mesma dedicação dos jogadores mais velhos.

Até o final de agosto Braaf ainda terá menos de 18 anos e tem o tempo a seu favor, mas ele está impaciente para dar um passo adiante em sua carreira.

Aos cinco anos ele começou no futebol na ASV Fortius, e com um mês subiu para jogar nas categorias até sete anos. Pouco tempo depois conseguiu um lugar o jardim de talentos do , mas não gostou muito.

“Você é jovem e você quer se divertir, mas eu não tinha nenhuma diversão no Ajax. Era algo muito sério para uma idade daquelas”, disse ao Voetbal International.

Após recusar o FC Volendam e o FC Utrecht, ele se juntou ao time amador AFC Amsterdam e brilhou contra grandes equipes como Ajax e . Este último acabou contratando o jogador.

A partir disso ele atraiu o interesse de muitos clubes europeus, incluindo City, e , o que o levou a deixar Eindhoven.

“Eles não me trataram bem”, disse ao NOS sobre seu tempo no PSV. “Eu estava conversando com outros clubes, então eles esperavam que eu fosse sair”.

Mais artigos abaixo

“A partir desse momento eu estava no banco e eles não deixaram eu ir para um torneio com a seleção nacional da . Foi por isso que sai do PSV”.

O City então venceu a disputa e ele continuou a brilhar, impressionando na campanha que levou a Holanda para a semifinal da sub-17 no , assim como na FA Youth Cup e nas partidas da Liga Jovem da UEFA.

Um lugar na turnê de pré-temporada do clube é uma possibilidade, mas dado seu desejo de dar um passo adiante e dos clubes alemães que estão de olho, Braaf parece estar destinado a virar o “novo Jadon Sancho”.