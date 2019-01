Jardine: nova chance a Carneiro no São Paulo e pedido de paciência com Bruno Peres

Na mira de clubes uruguaios, atacante não se apresentou na concentração para a estreia do Tricolor no Paulistão

Após a goleada por 4 a 1 sobre o Mirassol, no último sábado (19), no Pacaembu, o técnico do São Paulo, André Jardine, disse que a falta de Gonzalo Carneiro, que não apareceu na concentração conforme combinado para a estreia da equipe no Paulistão, será tratada pela diretoria, mas indicou que dará uma nova chance ao jogador.

“Sobre o Gonzalo, nos pegou de surpresa. Mas conto com ele. É um assunto que a direção vai tratar e resolver”, afirmou Jardine.

Recentemente, Carneiro foi alvo de sondagens dos times uruguaios Peñarol e Nacional, mas o Tricolor não aceitou negociar o jogador.



(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Jardine também comentou sobre a situação de Bruno Peres, que ainda não convenceu a torcida e acabou fazendo contra o único gol do Mirassol na partida.

“É uma boa oportunidade para elogiar o Bruno Peres. Na somatória do jogo, ele foi bem. No primeiro tempo, a torcida pegou um pouco no pé por causa de alguns erros, o que é normal. Peço paciência de todos porque é um jogador muito comprometido, temos confiança. Quando encontrar essa confiança para mostrar seu potencial, vai agradar muito”, concluiu.