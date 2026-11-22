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Com título conquistado pelo Flamengo após empate com o Palmeiras, treinador se junta a Jorge Jesus, Abel Ferreira e Artur Jorge em lista que reforça a influência lusitana no futebol brasileiro

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O empate por 1 a 1 entre Flamengo e Palmeiras, no último sábado (21), garantiu ao Rubro-Negro o título do Brasileirão de 2026, com duas rodadas de antecedência. A conquista também colocou Leonardo Jardim em um grupo seleto de treinadores portugueses que levantaram a taça nacional, ampliando o domínio de profissionais do país europeu na competição nos últimos anos.

Contratado em março para substituir Filipe Luís, Jardim chegou ao Flamengo em meio a desconfianças sobre seu trabalho, apesar do título do Campeonato Carioca logo em sua estreia. Ao longo da temporada, o português enfrentou críticas, principalmente após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, mas conseguiu reorganizar a equipe na reta decisiva do Brasileirão. A recuperação no segundo turno foi determinante para superar o Palmeiras na disputa pelo título, coroando o treinador com sua segunda conquista pelo clube em 2026.

Jardim se tornou o quarto técnico português a vencer o Campeonato Brasileiro desde 2019, quando Jorge Jesus iniciou a sequência com o Flamengo. Depois do histórico trabalho do compatriota, Abel Ferreira conquistou duas edições consecutivas com o Palmeiras, em 2022 e 2023, enquanto Artur Jorge levou o Botafogo ao título em 2024. Com Jardim, os portugueses chegaram a cinco conquistas nas últimas oito temporadas, consolidando uma presença cada vez mais marcante no futebol brasileiro.

Entre 2019 e 2026, apenas três treinadores brasileiros conseguiram interromper a sequência de títulos portugueses no Campeonato Brasileiro: Rogério Ceni, campeão com o Flamengo em 2020; Cuca, que levou o Atlético-MG à taça em 2021; e Filipe Luís, também pelo Flamengo, em 2025. Os três foram responsáveis pelas únicas conquistas de profissionais brasileiros no período, enquanto os portugueses somaram cinco títulos em oito edições, reforçando a predominância lusitana na competição.

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A influência de Jorge Jesus, em especial, foi importante para ampliar o mercado de treinadores portugueses no Brasil. O sucesso do Mister no Flamengo, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2019, elevou o prestígio dos profissionais de Portugal e abriu caminho para outros nomes desembarcarem no país. Abel Ferreira, que se tornou um dos técnicos mais vitoriosos da história do Palmeiras, e Artur Jorge, campeão pelo Botafogo, deram continuidade à trajetória, agora reforçada por Leonardo Jardim.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (29), às 16h (de Brasília), contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o título já assegurado, o Rubro-Negro não tem mais objetivos na disputa pela classificação e pode aproveitar os compromissos restantes para administrar o elenco e começar a planejar a próxima temporada.