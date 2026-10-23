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Joaquim Lira Viana

Jardim defende preparação do Flamengo e explica escolha dos cobradores: "Não vou ensinar a bater"

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Técnico afirma que equipe treinou pênaltis durante a semana e assume responsabilidade pela eliminação para o Estudiantes na semifinal da Libertadores

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O Flamengo foi eliminado pelo Estudiantes na semifinal da Copa Libertadores, na última quinta-feira (22), após perder por 3 a 2 nos pênaltis, no Maracanã. Depois de dois empates sem gols no confronto, o técnico Leonardo Jardim defendeu a preparação da equipe para as cobranças e explicou a escolha dos jogadores, além de assumir a responsabilidade pelo resultado.

O primeiro jogo, na Argentina, terminou em 0 a 0, placar repetido na volta, no Maracanã. O Flamengo teve vantagem numérica durante boa parte do segundo tempo após a expulsão de Baltasar Rodríguez, aos cinco minutos da etapa final, mas não conseguiu marcar. Nas penalidades, Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique desperdiçaram suas cobranças, defendidas pelo goleiro uruguaio Muslera. Jardim afirmou que a equipe havia se preparado durante a semana e evitou responsabilizar individualmente os jogadores.

"Durante a semana, treinamos em duas sessões e tivemos um período final dedicado aos pênaltis. Muitos deles, na série de três cobranças, tiveram 100% de eficácia. Mas, como disse, agora é fácil eu estar aqui apontando o dedo. A responsabilidade é sempre do treinador, e os jogadores deram o seu melhor, tanto nos pênaltis quanto no jogo", disse o treinador.

Ao explicar por que não orientou individualmente os cobradores sobre como bater, o treinador destacou a experiência dos atletas escolhidos e a autonomia de cada um na hora da execução.

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"Sinceramente, não é agora, que sou treinador do Flamengo, que vou ensinar jogadores desse nível, alguns deles com centenas de jogos, a bater pênaltis. Com certeza, eles batem melhor do que eu. Eles precisam tomar as melhores decisões e, se optaram por aquela forma, foi porque tentaram assumir a responsabilidade daquela maneira. Com certeza, não é o treinador que vai falar: 1Bate no lado, bate no meio, bate rasteiro. Cada jogador tem que assumir a responsabilidade, sejam os nossos ou os do adversário", afirmou.

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Jardim também defendeu os jogadores que participaram das cobranças e pediu que não fossem apontados como culpados pela eliminação.

"No futebol, só erra quem bate. Não coloquei os mais jovens, coloquei os mais consagrados, que estão habituados a bater pênaltis nos clubes e nas seleções. Mas só falha quem está lá dentro, e eles tentaram. Mais do que ninguém, queriam fazer o gol. Não vale a pena apontar o dedo aqui", concluiu.

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A eliminação na Libertadores toma proporções maiores ao lembrar que o treinador Filipe Luís, campeão do torneio continental e do Brasileirão em sua primeira temporada como técnico principal, foi demitido no início de 2026 e Leonardo Jardim contratado. Desde então, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca deste ano, mas foi eliminado na quinta-fase da Copa do Brasil pelo Vitória e, recentemente, na semifinal da Libertadores.

Com isso, o Rubro-Negro agora manterá foco total em garantir o troféu do Brasileirão pelo segundo ano consecutivo. Já o Palmeiras, rival do Flamengo no Campeonato Brasileiro com um ponto a menos na tabela, ainda disputa a semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco, e a final da Libertadores, contra o Estudiantes.

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Com foco total na reta final do Brasileirão, o Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), contra o Atlético-MG, no Maracanã, pela 32ª rodada.

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Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
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Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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