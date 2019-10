Jardel comete gafe e confunde Romulo ao visitar o Grêmio: "Boa sorte, Jean Pyerre"

Ídolo do clube gremista chamou o volante de Jean Pyerre ao publicar imagem em seu perfil no Instagram. Ele foi ao hotel da equipe em Fortaleza

Jardel visitou a concentração do no Ceará às vésperas do jogo contra o , pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e cometeu uma gafe. O ex-atacante do clube gaúcho se encontrou com o elenco comandado por Renato Portaluppi e publicou uma imagem.

A fotografia do ídolo gremista foi ao lado do volante Rômulo, que pertence ao . No entanto, na legenda, Jardel cometeu um equívoco: "Boa sorte, meu amigo #JeanPierre Jean Pyerre", escreveu.

Os torcedores não perdoaram e nem Jean Pyerre. O meio-campista do time comandado por Renato Gaúcho ironizou Jardel e citou outro ídolo do clube ao comentar a imagem: "Obrigado, Paulo Nunes, TMJ".

Na sequência, Jardel consertou a publicação e escreveu o nome de Rômulo no lugar de Jean Pyerre.