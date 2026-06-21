Japão x Suécia – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Japão x Suécia: Detalhes da partida

Copa do Mundo - F Dallas Stadium

Japão x Suécia terá início em 25 de junho de 2026 às 23h00 GMT e às 18h00 EST.

Getty Images

Japão x Suécia: Contexto da partida

O próximo confronto no Texas tem enormes implicações, já que ambas as seleções do Grupo F buscam consolidar ou salvar suas campanhas após partidas extremamente intensas na segunda rodada. Após a segunda rodada de jogos que abalou a dinâmica inicial dos grupos — com o Samurai Blue afirmando domínio total por meio de uma vitória contundente por 4 a 0 sobre a Tunísia em Monterrey e a Suécia sendo forçada, de forma frustrante, a engolir uma pesada derrota por 5 a 1 contra a Holanda em Houston —, a margem para erros no Dallas Stadium (AT&T Stadium) diminuiu drasticamente. Ambas as seleções seguem para Arlington cientes de que a adaptabilidade tática e a rápida recuperação física após esses confrontos intensos ditarão completamente o rumo de suas ambições na fase eliminatória.

O técnico do Japão, Hajime Moriyasu, deve garantir que sua equipe mantenha o foco defensivo e a eficiência precisa após uma atuação dominante com quatro gols, que colocou o time firmemente no controle de seu destino na fase de classificação. Moriyasu contará com seus dinâmicos pontos-chave no ataque — ancorados por meio-campistas de elite e opções criativas pelas laterais — para ditar o ritmo, dominar as áreas centrais e desmontar uma defesa europeia altamente disciplinada. Do outro lado está uma seleção sueca estruturalmente sólida e determinada, comandada por Graham Potter. Com um elenco repleto de jogadores de excelente preparo físico, o Blågult possui um esquema obstinado e um contra-ataque letal liderado por Alexander Isak e Dejan Kulusevski, que se destaca quando é exigida disciplina impecável.

Realizado no moderno Dallas Stadium, este confronto será uma complexa partida de xadrez de ajustes táticos. Nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de sofrer outra falha defensiva na transição, tornando a comunicação no meio-campo e o acompanhamento vertical rápido os elementos decisivos. O Japão verá esta partida como a plataforma ideal para consolidar seu status de líder invicto, enquanto a Suécia entra em campo ansiosa para transformar seu espírito destemido em arma, explorar os espaços deixados pelos laterais que avançam e conquistar um resultado vital com o máximo de pontos para garantir a classificação do Grupo F. Com as possibilidades do grupo começando a se definir, a importância crucial de garantir sua vaga nas fases eliminatórias dominará a abordagem tática desde o primeiro apito.

Leia mais: Como assistir e fazer a transmissão ao vivo da Copa do Mundo da FIFA 2026

Como as duas seleções se saíram na 2ª rodada?

Suécia 1–5 Holanda

A equipe de Graham Potter sofreu uma profunda frustração e um colapso estrutural no Houston Stadium, no Texas, quando uma atuação defensiva ineficaz a obrigou a engolir uma pesada derrota por 5 a 1 contra uma seleção holandesa implacável. Buscando ganhar impulso na fase de grupos, o Blågult começou a partida com vulnerabilidades defensivas e teve dificuldades para criar jogadas de forma consistente contra a implacável máquina ofensiva de Ronald Koeman.

A linha defensiva cedeu logo no início, quando Brian Brobbey marcou duas vezes, aos 5 e 17 minutos, dando aos holandeses o controle total da partida. Embora Anthony Elanga tenha acendido brevemente uma esperança ao aproveitar uma jogada de transição para diminuir a diferença aos 59 minutos, a disciplina tática se desintegrou completamente. Cody Gakpo marcou dois gols brilhantes e rápidos no segundo tempo, e Crysencio Summerville acrescentou um gol no final, aos 89 minutos, para jogar sal na ferida. Para piorar a situação, a frustração tática chegou ao auge quando Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari e Lucas Bergvall receberam cartões amarelos, deixando a Suécia com três pontos e desesperadamente buscando uma reorganização defensiva.

Japão 4 x 0 Tunísia

Os jogadores de Hajime Moriyasu deram uma demonstração de profunda disciplina e domínio no Estádio de Monterrey, mantendo o gol intacto e passando facilmente pela Tunísia com uma vitória vital por 4 a 0. Os gigantes asiáticos assumiram o controle total do ritmo de posse de bola logo no início, sufocando completamente o bloco norte-africano com velocidade vertical direta.

O gol decisivo surgiu quase imediatamente. Apenas aos 4 minutos, o meio-campista Daichi Kamada encontrou espaço para abrir o placar. O eficiente atacante Ayase Ueda dobrou a vantagem aos 31 minutos, definindo completamente o ritmo da partida antes do intervalo. A rígida organização estrutural do Japão assumiu o controle total a partir daí; Junya Ito marcou o terceiro gol aos 69 minutos, antes de Ueda completar sua espetacular atuação com um gol certeiro aos 83 minutos. O plano impecável de Moriyasu fechou com sucesso os minutos restantes, restringindo as transições da Tunísia e garantindo os três pontos, colocando o Japão em uma posição dominante no Grupo F.

Leia mais: Como assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 de graça

Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

Japão (Hajime Moriyasu)

Hajime Moriyasu não precisa abandonar o esquema ofensivo ousado e de alto ritmo que permitiu ao Samurai Blue conquistar uma vitória dominante, incluindo um triunfo certeiro por 4 a 0 sobre a Tunísia em Monterrey. Os movimentos verticais, as rotações precisas pelas laterais e a excelência nas transições impulsionadas por peças fluidas do meio-campo, como Daichi Kamada e Ayase Ueda, provam que o Japão possui o arsenal tático necessário para controlar as partidas no cenário mundial.

No entanto, Moriyasu deve garantir que sua equipe mantenha total concentração defensiva contra times que retêm a posse de bola com eficiência. Em suas partidas anteriores, a formação ofensiva agressiva do Japão ocasionalmente deixou grandes espaços expostos quando os laterais avançavam profundamente para o terço final do campo. Contra uma seleção sueca que se baseia em um imponente pedigree físico e atlético, perder a posse de bola de forma descuidada durante as transições será fatal. O principal ajuste de Moriyasu deve se concentrar em seu pivô no meio-campo defensivo — exigindo, especificamente, uma rígida consciência posicional de seus meio-campistas de contenção para bloquear os meios-espaços centrais e impedir que os contra-atacantes europeus isolem seus zagueiros centrais.

Getty Images

Suécia (Graham Potter)

Graham Potter não precisa desmontar completamente o esquema pragmático que permitiu à sua equipe ditar o ritmo do jogo durante longos períodos, antes que uma máquina ofensiva implacável impusesse uma pesada derrota por 5 a 1 contra a Holanda, em Houston. A estrutura defensiva central e a presença física no meio-campo continuam sendo trunfos confiáveis, mas a terceira rodada exige um reajuste ofensivo preciso na forma como a equipe controla e avança com a bola.

Contra o agressivo bloqueio alto do Japão, manter-se inteiramente na linha horizontal ou circular a posse de bola muito lentamente no terço central levará a um cansaço insustentável e a linhas de ataque previsíveis. O ajuste tático de Potter deve se concentrar em seu meio-campo, instruindo os líderes experientes da linha de meio-campo a avançar a bola com muito mais velocidade vertical ao recuperar a posse. Quando a Suécia avançar, deverá explorar agressivamente os canais laterais deixados vagos pelos laterais japoneses que avançam. Utilizar as arrancadas explosivas e diretas dos dinâmicos laterais para esticar a linha defensiva japonesa será fundamental para desestruturar a formação compacta adversária. Essa expansão pelas laterais é essencial para liberar espaços valiosos que o craque Alexander Isak possa explorar, evitando que o ataque fique completamente sufocado no tráfego central.

Quais são as últimas notícias sobre as equipes antes da 3ª rodada?

Notícias da seleção do Japão

O principal desafio de Hajime Moriyasu ao entrar no moderno Dallas Stadium é melhorar a eficiência de seu time no terço final do campo, ao mesmo tempo em que gerencia a carga física de suas principais estrelas. Felizmente para os Samurai Blue, eles saíram da vitória avassaladora por 4 a 0 contra a Tunísia sem novas lesões ou preocupações com suspensões, deixando Moriyasu com um elenco altamente competitivo para escolher.

O Japão se baseará em seu comprovado esquema tático 3-4-3. O goleiro Zion Suzuki manterá sua vaga entre os postes, contando com a proteção sólida da zaga. Os zagueiros centrais Hiroki Ito e Takehiro Tomiyasu darão continuidade à sua parceria defensiva ao lado de Ko Itakura na zaga de três.

A disposição do meio-campo permanece inalterada em relação à partida anterior, para equilibrar a cobertura defensiva. Keito Nakamura e Ritsu Doan assumirão as responsabilidades de laterais, enquanto Daichi Kamada e Ao Tanaka comandarão o meio-campo central para garantir estabilidade nas transições e ritmo técnico.

O ponto central indiscutível da ameaça ofensiva do Japão continua sendo sua linha de ataque fluida. Ayase Ueda, autor de dois gols na segunda rodada, liderará a linha de ataque com confiança, ladeado por Kota Sano na ala esquerda e Junya Ito na ala direita, que mantém sua vaga após marcar seu primeiro gol no torneio.

Notícias da seleção da Suécia

Graham Potter enfrenta um quebra-cabeça de escalação muito mais complexo ao preparar sua equipe para se recuperar no Grupo F. O principal tema em torno da seleção sueca (Blågult) é lidar com o imenso desgaste físico e o impacto psicológico da partida anterior, que exigiu um esforço exaustivo e expôs falhas estruturais que precisam ser rapidamente corrigidas.

A base estrutural da Suécia girará em torno de um esquema flexível 3-5-2. Na defesa, os zagueiros centrais Victor Lindelöf e Gustaf Lagerbielke serão os pilares da linha central ao lado de Isak Hien na defesa de três, enquanto o goleiro Kristoffer Nordfeldt busca uma grande recuperação para afirmar seu domínio da grande área.

O meio-campo buscará controlar o ritmo do jogo e recuperar a posse de bola. Jesper Karlström será o pivô defensivo, ladeado por Benjamin Nygren e Alexander Bernhardsson nas posições mais abertas. Enquanto isso, os laterais Gabriel Gudmundsson e Yasin Ayari devem agir com cautela nas laterais, já que ambos receberam cartões amarelos durante a derrota na segunda rodada.

No ataque, a linha de frente está pronta para uma atuação intensa. Alexander Isak fará dupla com Viktor Gyökeres para liderar os canais centrais de ataque, proporcionando a energia física e a dinâmica de transição essenciais no terço final do campo, necessárias para punir o Japão nos contra-ataques. Anthony Elanga está pronto para oferecer energia explosiva saindo do banco e ajudar a virar o jogo para os escandinavos.

Leia mais: Como assistir e transmitir ao vivo a Copa do Mundo da FIFA 2026 no YouTube

Getty Images

Confrontos-chave entre Japão e Suécia

Ayase Ueda x Isak Hien

Tendo liderado o ataque como o perigoso ponto focal do esquema de Hajime Moriyasu, Ayase Ueda continua sendo uma ponta de lança altamente enérgica e confiante do trio ofensivo do Japão. Ueda atuou com perfeição na linha de frente contra a Tunísia. Para desmontar a formação defensiva fisicamente imponente da Suécia, o papel de Ueda será fundamental; ele deve usar seus movimentos inteligentes, sua habilidade explosiva na finalização e seu ritmo de trabalho persistente para esticar os zagueiros centrais adversários, tirar os marcadores de posição e abrir canais vitais no terço final do campo para que jogadores pelas laterais, como Kota Sano e Junya Ito, possam explorar.

A tarefa de pará-lo recai sobre o zagueiro central Isak Hien, um pilar defensivo fundamental da linha de defesa de Graham Potter. Hien comandou o bloco central na partida anterior da Suécia, tentando manter coesa a defesa de três zagueiros sob imensa pressão contra a Holanda. Embora a estrutura defensiva da Suécia tenha passado por momentos difíceis, Hien possui atributos físicos de alto nível para enfrentar atacantes de ponta de elite. Ele deve manter concentração absoluta e comunicação impecável nas áreas centrais ao lado de Victor Lindelöf e Gustaf Lagerbielke, garantindo que use seu posicionamento para neutralizar as investidas precisas de Ueda pelo meio e impedir que o Japão ganhe impulso nas transições logo no início da partida.

Daichi Kamada x Jesper Karlström

Verdadeiro coração e motor dinâmico do meio-campo japonês na segunda rodada, Daichi Kamada tem a missão de ditar o ritmo da posse de bola e abrir as linhas adversárias para o Samurai Blue. Kamada atuou com maestria no centro do meio-campo contra a Tunísia, avançando para dar um impulso criativo vital e marcando um gol. Contra a Suécia, seu principal objetivo será encontrar espaços entre as linhas, distribuir a bola com alta velocidade vertical e alimentar as arrancadas explosivas pelas laterais de Keito Nakamura e Ritsu Doan. Se Kamada tiver tempo e espaço para se virar e encarar a zaga, sua visão de jogo desequilibrará facilmente o bloco defensivo da Suécia.

Quem busca interromper esse ritmo criativo fluido é o destaque do meio-campo sueco, Jesper Karlström. Ele foi o esteio do meio-campo na 2ª rodada, tentando oferecer proteção tática durante uma partida difícil contra a Holanda. Seu trabalho defensivo sem a posse de bola e sua disciplina nas transições serão postos à prova no Dallas Stadium. Karlström precisa administrar agressivamente seu posicionamento ao lado dos parceiros da zaga, Benjamin Nygren e Alexander Bernhardsson, para comprimir o espaço central, pressionar os pontos-chave da construção de jogadas de Kamada e proteger sua zaga de três, garantindo que os japoneses não dominem completamente o terço central do campo e não encurralem a Suécia em uma formação defensiva insustentável.

Como estão as possibilidades do Grupo F?

Após a segunda rodada de jogos, o Grupo F apresentou uma estrutura altamente dinâmica e competitiva. A Holanda ocupa confortavelmente a liderança com quatro pontos e saldo de gols de +4, empatada em pontos com o Japão (saldo de gols de +4) depois que os Samurai Blue conquistaram uma vitória contundente por 4 a 0 sobre a Tunísia.

Isso deixa a Suécia em terceiro lugar, com três pontos e saldo de gols totalmente neutro (0), após a goleada sofrida por 5 a 1 em Houston, enquanto a Tunísia permanece na lanterna da tabela, com zero ponto. A partida da terceira rodada, no Dallas Stadium, será um ponto de virada matemático absoluto para a Suécia, que luta para manter vivas suas chances de classificação antes da rodada final.

Se a Suécia vencer

Uma vitória histórica para a equipe de Graham Potter catapultaria os suecos para seis pontos, garantindo instantaneamente a classificação automática para as oitavas de final. Dependendo do resultado simultâneo da partida entre Holanda e Tunísia, uma vitória poderia potencialmente levar a Suécia a terminar entre os dois primeiros, eliminando completamente qualquer dependência de cenários de classificação por wild card. Por outro lado, esse resultado deixaria o Japão com quatro pontos, forçando os Samurai Blue a ficarem na expectativa do resultado paralelo ou a torcerem para avançar como um dos melhores terceiros colocados.

Se o Japão vencer

Caso os jogadores de Hajime Moriyasu garantam os três pontos, isso completaria uma campanha invicta na fase de grupos para os gigantes asiáticos e deixaria a Suécia em uma posição altamente precária. Chegar aos proféticos sete pontos permitiria ao Japão avançar para as oitavas de final com o máximo ímpeto psicológico, seja como líder ou vice-líder do grupo. Por outro lado, esse cenário deixaria a Suécia com três pontos, colocando seu destino inteiramente nas mãos do ranking de terceiros colocados, onde uma soma de três pontos com saldo de gols negativo torna a classificação altamente incerta.

O cenário de empate

Outro empate no Texas deixaria o Japão confortável com cinco pontos e garantido nas oitavas de final. Para a Suécia, chegar a quatro pontos a manteria no terceiro lugar, caso a Holanda evite uma derrota esmagadora contra a Tunísia. Embora um empate evite a eliminação matemática imediata antes do término da partida paralela, terminar em terceiro lugar com quatro pontos e um saldo de gols totalmente neutro (0) historicamente oferece uma margem de segurança excepcionalmente forte para garantir com tranquilidade uma vaga como wild card nas oitavas de final.

Notícias das seleções e escalações

A seleção do Japão é comandada por Hajime Moriyasu, embora não haja, no momento, nenhuma lesão ou suspensão confirmada nos dados disponíveis sobre o elenco. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. Mais atualizações serão adicionadas à medida que o início da partida se aproximar.

A Suécia entra em campo sob o comando de Graham Potter, sem informações confirmadas sobre lesões ou suspensões disponíveis no momento. Nenhuma escalação prevista foi confirmada antes da partida. Espera-se que haja atualizações sobre o elenco antes do jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

O Japão registrou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate em 2 a 2 com a Holanda na estreia na Copa do Mundo, em 14 de junho, partida em que a equipe conseguiu virar o placar duas vezes. Antes disso, a equipe de Moriyasu venceu a Islândia por 1 a 0 em 31 de maio, derrotou a Inglaterra por 1 a 0 em um amistoso em março, em Wembley, e venceu a Escócia por 1 a 0 na mesma janela de jogos internacionais. Uma vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia em novembro de 2025 completa a sequência de cinco partidas. O Japão marcou sete gols e sofreu dois nessas partidas.

A Suécia chega com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória contundente por 5 a 1 sobre a Tunísia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em 15 de junho. Antes disso, empatou em 2 a 2 com a Grécia em um amistoso em 4 de junho e perdeu por 3 a 1 para a Noruega em 1º de junho. A Suécia também venceu por 3 a 2 contra a Polônia e por 3 a 1 fora de casa contra a Ucrânia nas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA em março. A equipe marcou 14 gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

JAP Um SWE 0 1 Empate 0 Japão 1 - 1 Suécia 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

O único confronto registrado entre essas duas seleções terminou em empate por 1 a 1 em um amistoso em 25 de maio de 2002. Aquela partida foi disputada com o Japão como time da casa. Com apenas um jogo no conjunto de dados, não é possível extrair um padrão mais amplo do histórico de confrontos diretos.

Classificação



