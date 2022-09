Japão x Estados Unidos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (23), pelo penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo; veja como acompanhar ao vivo na internet

Japão e Estados Unidos se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 9h25 (de Brasília), em Dusseldorf, na Alemanha, válido pelo amistoso preparatório para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Com Inglaterra, País de Gales e Irã como adversárias no Grupo B, a seleção dos Estados Unidos chega embalada com duas vitória e dois empates nos últimos quatro jogos. Depois de encarar os japoneses, a Arábia Saudita será a última adversária antes do Mundial.

"É uma loucura pensar o quão perto a Copa do Mundo está, está na sua cabeça. Ver os jogadores de novo e pensar 'nossa, esses são os dois últimos jogos antes da Copa do Mundo'. Acho que a preparação e o que fizemos nos últimos anos, estamos todos prontos e todos ansiosos por isso.", afirmou Aaronson.

Do outro lado, o Japão encerra a preparação para o Qatar diante do Equador na próxima terça-feira (27). Na Copa, terá Costa Rica, Alemanha e Espanha no Grupo E.

Escalações:

Escalação do provável JAPÃO: Kawashima; Nagatomo, Yoshida, Taniguchi, Yamane; Endo; Minamino, Morita, Tanaka, Ito; Furuhashi.

Escalação do provável ESTADOS UNIDOS: lathe; Vines, Lang, Zimmerman, Cannon; Aaronson, Adams, McKennie; Pulisic, Pepi, Arriola.

Desfalques

Japão

Estados Unidos

Quando é?

• Data: sexta-feira, 23 de setembro de 2022

• Horário: 9h25 (de Brasília)

• Local: Esprit Arena – Düsseldorf, ALE