Japoneses já estão classificados, enquanto indonésios ainda buscam avançar nesta última rodada da 3ª fase; veja tudo o que você precisa saber

Japão e Indonésia se enfrentam na manhã desta terça-feira (10), às 7h35 (de Brasília), no Suita City Stadium, em Suita, pela 10ª e última rodada da 3ª fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium, no streaming (veja a programação completa aqui).

Invicto e com 100% de aproveitamento no Grupo C, o Japão já tem classificação assegurada. Até por conta disso, o técnico Hajime Moriyasu deve rodar bem o elenco, dando oportunidades para vários atletas que normalmente ficam no banco de reservas. Ainda assim, a equipe é considerada a favorita, principalmente depois da goleada aplicada sobre o adversário no primeiro turno, por 4 a 1.

A Indonésia, enquanto isso, vem na 2ª colocação da chave e pode se classificar até mesmo em caso de derrota — isso se o Vietnã não vencer o já eliminado Iraque, fora de casa. Os comandados de Shin Tae-yong, porém, sabem que têm uma pedreira pela frente, ainda mais jogando em território inimigo.

Prováveis escalações

Japão: Tani; Machida, Watanabe, Hiroki; Kamada, Kubo, Endo, Fujita; Nakamura, Hirakawa; Machino. Técnico: Hajime Moriyasu.

Indonésia: Audero; Hubner, Idzes, Ridho; Verdonk, Pelupessy, Haye, Sayuri; Kambuaya, Vikri; Romeny. Técnico: Shin Tae-yong.

Desfalques

Japão

Sem desfalques confirmados.

Kuwait

Sem desfalques confirmados.

Quando é?