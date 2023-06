Japão x El Salvador ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso internacional

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), em Toyota; veja como acompanhar na TV e na internet

O Japão encara El Salvador na manhã desta quinta-feira (15), às 7h10 (de Brasília), no Estádio de Toyota, em amistoso internacional. A partida não terá transmissão para o Brasil.

Em casa, a seleção japonesa quer voltar a vencer, já que vem de três jogos sem ganhar. A equipe titular deve ter mudanças.

Do outro lado, El Salvador quer quebrar um tabu. Isso porque a equipe não vence desde junho do ano passado. De lá para cá foram quatro jogos, com duas derrotas e dois empates.

Esta será a segunda vez que as equipes se enfrentam. Os japoneses venceram o único duelo.

Prováveis escalações

Japão: Schmidt; Sugawara, Itakura, Ito, Morishita; Endu, Morita; Ito, Kamada, Mitoma; Furuhashi.

El Salvador: Gonzalez; Roldan, Zavaleta, Dominguez, Tamacas; Reyes, Landaverde, Orellana, Henriquez; C. Gil, Gil Hurtado.

Desfalques

Japão

Sem desfalques confirmados.

El Salvador

Sem desfalques confirmados.

Quando é?