Januário de Oliveira: relembre os bordões e a carreira do ex-narrador de Band e Globo

Com passagens pelo rádio e pela TV, Januário de Oliveira faleceu nesta segunda (31), aos 81 anos

Morreu nesta segunda-feira (31), o ex-narrador Januário de Oliveira, aos 81 anos. Com passagens por rádio e TV, o gaúcho ficou conhecido, principalmente, por seus bordões e apelidos dados a jogadores de futebol.

Nascido em Alegrete, em 12 de fevereiro de 1940, Januário de Oliveira morreu em um hospital em Natal, no Rio Grande do Norte, após 11 dias internado. O ex-narrador sofreu uma parada cardíaca enquanto tratava um quadro de pneumonia.

Uma das principais vozes do futebol brasileiro entre os anos 1980 e 1990, Januário de Oliveira imortalizou alguns bordões, que o tornaram bastante conhecido no cenário esportivo nacional. Entre as frases imortalizadas por ele estão: "Taí o que você queria, bola rolando","Acha pouco, quer mais e vai a luta", "Ele sabe que é disso, é disso que o povo gosta", "Tá lá um corpo estendido no chão", "Cruel, muito cruel" e "Sinistro, mas é muito sinistro"

Além do bordões, os apelidos dados por Januário de Oliveira ficaram para a história e na cabeça dos torcedores. Destaque do Botafogo nos anos 1990, o atacante Valdeir, na voz do narrador, virou "Valdeir The Flash", em alusão ao super-herói. Assim como Sávio, do Flamengo, virou o "Sávio, o Anjo Loiro". E, talvez o mais famoso dos apelidos dados por ele, o centroavante Ézio, do Fluminense, clube do coração de Januário, até hoje é lembrado como "Super Ézio", mesmo após sua morte, em 2011.

A voz de Januário de Oliveira marcou a narração esportiva tanto das rádios quanto da televisão. Durante sua carreira, ele passou por diversos veículos de comunicação. Antes de fazer nome nacionalmente, ainda no Rio Grande do Sul trabalhou na Rádio Farroupilha, Rádio Cultura de Bagé.

Mais tarde, já no Rio de Janeiro, atuou na Rádio Mauá, Rádio Nacional e Rádio Globo. Na televisão, passou por TVE e TV Bandeirantes, onde se consagrou, ainda mais nas narrações de jogos de equipes cariocas.

Há algum tempo, Januário de Oliveiro lutava contra a diabetes, que o fez perder a visão.