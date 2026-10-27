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imago-sport-1085047208.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduzido por

Janssen revela suspeita sobre por que Tolu nem sempre joga pelo Ajax

Ajax
T. Arokodare

Theo Janssen acredita que os interesses financeiros têm grande peso na escolha de quem é escalado como centroavante no Ajax. O ex-meio-campista do clube de Amsterdã disse isso na noite de segunda-feira no Rondo, da Ziggo Sport. 

Tolu Arokodare chegou por empréstimo do Wolverhampton Wanderers no verão passado. O Ajax também pagou 20 milhões de euros por Marcos Leonardo, vindo do Al-Hilal. Tolu marca com frequência, mas regularmente precisa ceder lugar ao concorrente brasileiro.

Janssen acredita saber por que Tolu nem sempre é titular no Ajax. "O fato de ele nem sempre jogar tem a ver com dinheiro. Tolu foi emprestado, e Leonardo foi comprado. Você acha que é o treinador quem decide isso?", questionou o comentarista na segunda-feira.

O ex-jogador do Ajax gosta de Tolu. "É um cara bacana quando você o ouve falar. É forte e sabe fazer gols. É simplesmente um bom jogador", afirmou Janssen.

Nordim Amrabat é mais crítico e, ao contrário, não acredita que a situação contratual seja decisiva para o tempo de jogo de Tolu. "Tenho observado ele. Depois de uma hora, já não pressiona mais. Fica cansado."

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O Ajax pode contratar Tolu em definitivo no ano que vem por 20 milhões de euros, incluindo bônus. Seu contrato com o Wolverhampton, que disputa a Championship, vai até meados de 2029.

Até agora, Tolu disputou nove partidas pelo Ajax na Vriendenloterij Eredivisie. O centroavante nigeriano também soma cinco jogos na Conference League, incluindo a fase preliminar. No campeonato, marcou cinco gols, entre eles o da vitória sobre o Sparta Rotterdam no domingo. Na quinta-feira passada, abriu o placar contra a Atalanta, derrotada por 2 a 0 na Conference League.

Leonardo marcou apenas contra o Telstar na Eredivisie até agora. O centroavante também fez um gol na fase preliminar da Conference League. Contra o Sparta, ficou os 90 minutos no banco no domingo.

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