Theo Janssen acredita que os interesses financeiros têm grande peso na escolha de quem é escalado como centroavante no Ajax. O ex-meio-campista do clube de Amsterdã disse isso na noite de segunda-feira no Rondo, da Ziggo Sport.

Tolu Arokodare chegou por empréstimo do Wolverhampton Wanderers no verão passado. O Ajax também pagou 20 milhões de euros por Marcos Leonardo, vindo do Al-Hilal. Tolu marca com frequência, mas regularmente precisa ceder lugar ao concorrente brasileiro.

Janssen acredita saber por que Tolu nem sempre é titular no Ajax. "O fato de ele nem sempre jogar tem a ver com dinheiro. Tolu foi emprestado, e Leonardo foi comprado. Você acha que é o treinador quem decide isso?", questionou o comentarista na segunda-feira.

O ex-jogador do Ajax gosta de Tolu. "É um cara bacana quando você o ouve falar. É forte e sabe fazer gols. É simplesmente um bom jogador", afirmou Janssen.

Nordim Amrabat é mais crítico e, ao contrário, não acredita que a situação contratual seja decisiva para o tempo de jogo de Tolu. "Tenho observado ele. Depois de uma hora, já não pressiona mais. Fica cansado."

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O Ajax pode contratar Tolu em definitivo no ano que vem por 20 milhões de euros, incluindo bônus. Seu contrato com o Wolverhampton, que disputa a Championship, vai até meados de 2029.

Até agora, Tolu disputou nove partidas pelo Ajax na Vriendenloterij Eredivisie. O centroavante nigeriano também soma cinco jogos na Conference League, incluindo a fase preliminar. No campeonato, marcou cinco gols, entre eles o da vitória sobre o Sparta Rotterdam no domingo. Na quinta-feira passada, abriu o placar contra a Atalanta, derrotada por 2 a 0 na Conference League.

Leonardo marcou apenas contra o Telstar na Eredivisie até agora. O centroavante também fez um gol na fase preliminar da Conference League. Contra o Sparta, ficou os 90 minutos no banco no domingo.