Embora muitos moradores de Amsterdã já estejam saboreando a atual janela de transferências do Ajax, Jordi Cruijff ainda está longe de terminar. Neste verão europeu, ainda chegarão mais cinco jogadores, afirma Mike Verweij no podcast Kick-off, do De Telegraaf.

“O Ajax já abriu a porteira para uma leva de novos jogadores, mas realmente ainda vão chegar mais cinco”, começa Verweij. A reação no estúdio do podcast é imediata, com total espanto. “Sim, mais cinco”, garante Verweij.

“O salário ainda pode ser um problema, por isso realmente também precisam sair jogadores”, pondera o setorista do Ajax. “Em Eindhoven e Roterdã, eles perguntam: ‘Como isso é possível?’. Mas, com as vendas de Steur, Akpom, Mannsverk e Fitz-Jim, o Ajax simplesmente arrecadou 39 milhões.”

“E, por conta de vários jogadores que chegaram sem custos de transferência e de empréstimos, eles ‘só’ gastaram 30,4 milhões.” Assim, o Ajax já conseguiu um grande golpe com a chegada de Julian Brandt, que estava livre no mercado após sua saída do Borussia Dortmund. O alemão, 48 vezes internacional, assinou contrato até meados de 2029.

“Jogadores sem custos de transferência muitas vezes querem ser compensados no salário”, explica Verweij. “Então Brandt certamente vai ganhar bastante. Mas também saíram muitos jogadores com salários generosos. Pense em Jaros, Tomiyasu, Weghorst e também Henderson.”

“Com vários grandes nomes chegando agora ao Ajax, o clube volta a correr ‘risco’ em termos salariais”, diz Verweij. A iminente transferência de Mika Godts para o Paris Saint-Germain, no entanto, deve oferecer uma solução nesse sentido. “Isso realmente vai acontecer. Godts já tem acordo pessoal, então, em circunstâncias normais, isso deve dar certo. Aí, de repente, entram mais uns 60 milhões.”

Com esse orçamento, o Ajax ainda pode contratar mais 5 jogadores, segundo Verweij. O primeiro deles, sem dúvida, será Marc-André ter Stegen. De acordo com Verweij, essa transferência será anunciada nos próximos dias, se não nas próximas horas. Também não é segredo que um novo camisa 6 precisa chegar: Edson Álvarez é o candidato dos sonhos para isso.