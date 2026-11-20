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Os grandes sonhos do Manchester United para a janela de transferências de inverno voltaram a esbarrar na realidade dos números. Depois de dias de rumores sobre uma enorme revolução de 500 milhões de libras sob o comando do novo técnico Mauricio Pochettino, um dos principais especialistas em finanças do futebol veio a público para pôr fim a todas essas especulações e garantir que o que se diz "não tem chance alguma" de se concretizar.

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Com Pochettino no comando em Old Trafford, já se esperavam mudanças em janeiro. O técnico argentino vai buscar deixar sua marca no time e ver o United se livrar do fantasma do rebaixamento, uma vez que a equipe ocupa atualmente a 18ª posição da Premier League, em uma das piores temporadas de sua história recente.

Após a chegada dele ao clube, surgiram rumores bombásticos de que o United poderia gastar 500 milhões de libras em janeiro, com o astro do Chelsea Cole Palmer nos planos, em uma negociação que, se acontecesse, seria um verdadeiro terremoto no mercado de transferências inglês.

No entanto, Stefan Borson, conhecido especialista financeiro do mundo do futebol, ridicularizou essas alegações e as rejeitou por completo, em declarações ao site "Football Insider".

"Manchester United? É impossível que eles façam isso, não é? O Manchester United tem capacidade de gastar, mas isso exigiria que os donos injetassem dinheiro vivo. De qualquer forma, não há nenhuma chance de o United comprar Cole Palmer", disse Borson.

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O especialista financeiro acrescentou: "É muito improvável que o Newcastle tenha interesse em vender em janeiro um de seus melhores jogadores, como Lewis Hall, que acabou de assinar um novo contrato, por menos de um valor astronômico. Não acho que o Manchester United vá fazer isso. Então, sinceramente, discordo da maior parte dessa análise".

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A negativa de Borson sobre os supostos gastos de 500 milhões de libras do Manchester United veio depois de uma reportagem publicada no mesmo site em que ele colabora, o "Football Insider", o que deu ainda mais credibilidade à sua resposta.

Brian King, ex-olheiro do Manchester United, havia afirmado: "Fala-se que o Manchester United e Pochettino querem contratar Cole Palmer e Lewis Hall, e talvez outros jogadores, em janeiro. Eles têm entre 400 e 500 milhões de libras para gastar, e esse é o valor que vão precisar investir para levar o Manchester United de volta ao patamar dos times vencedores".

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King completou, em declarações reproduzidas pelo site "TeamTalk": "Ou até mesmo um time que vá ganhar o título, porque certamente não vão ganhá-lo este ano. O Manchester United não é o nome que Alex Ferguson construiu para o Manchester United. Foi uma era de ouro, Arsenal e Liverpool estavam entre os maiores times que competiam com eles. Foram tempos emocionantes e muito divertidos, mas o Manchester United de hoje não é o mesmo time".

Apesar da polêmica, é provável que o United gaste dinheiro em janeiro, na tentativa de reforçar o elenco e salvar a temporada. Mas as chances de qualquer time gastar tanto dinheiro no inverno parecem mínimas, especialmente para um clube que só obteve cerca de 150 milhões de libras no verão passado.