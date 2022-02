Jandrei virou o novo goleiro titular do São Paulo de Rogério Ceni. O reforço contratado para disputar posição com Tiago Volpi foi escalado nas últimas quatro partidas seguidas, sequência que interrompeu o rodízio de goleiros até então promovido pelo treinador.

Os números e as atuações recentes pesam a favor de Jandrei. Em cinco jogos, o goleiro do São Paulo sofreu um gol e saiu zerado de quatro partidas. De quebra, pegou um pênalti logo em sua estreia, contra o Ituano, no Morumbi, no empate sem gols no dia 30 de janeiro, pelo Paulistão.

Jogos de Jandrei pelo São Paulo

São Paulo 0 x 0 Ituano

São Paulo 1 x 0 Santo André

Ponte Preta 1 x 2 São Paulo

São Paulo 0 x 0 Inter de Limeira

Santos 0 x 3 São Paulo

Contratado do Santos, time no qual havia feito uma única partida e era reserva de João Paulo, Jandrei vive nova fase agora no São Paulo. Em pouquíssimo tempo, ele pode igualar o número de jogos feito durante a temporada de 2020, quando atuou sete vezes pelo Athletico-PR. O mais provável é que ele siga como titular contra o Campinense, nesta quinta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Goleiro Jandrei no São Paulo:

⚽cinco jogos

🥅um gol sofrido

🚫quatro partidas sem ser vazado

🧤um pênalti defendido

❓Vocês esperavam que ele iria se firmar tão rapidamente? Eu não

📸Rubens Chiri/Saopaulofc.net pic.twitter.com/OGx1azeB9X — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) February 22, 2022

A última temporada de Jandrei com regularidade de jogos foi em 2018, pela Chapecoense, quando atuou 60 vezes. Desde então ele se transferiu ao Genoa (Itália), Athletico-PR (empréstimo), Santos e São Paulo. O goleiro de 28 anos assinou contrato até dezembro de 2023, com possibilidade de prorrogação por mais duas temporadas.