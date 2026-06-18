Jan Mulder critica duramente o jogador da seleção holandesa: “Sinto falta de tudo nele. É insuportável de se ver!”

Jan Mulder não ficou nem um pouco impressionado com a atuação de Frenkie de Jong na partida da Copa do Mundo contra o Japão. Segundo o analista, a atuação do meio-campista de 29 anos foi “de dar vergonha alheia”, afirmou ele à NOS.

Erik ten Hag, um dos analistas no estúdio, acha que De Jong jogou “razoavelmente bem” contra o Japão. “Mas não de forma excelente. No entanto, Frenkie é um jogador incrível. Ele é extremamente bom, principalmente na primeira e na segunda fases da construção de jogadas. Ele consegue colocar os atacantes em posição de finalização.”

“Nisso, ele é um dos melhores do mundo. Além disso, ele também é extremamente importante na chamada defesa residual e na transição para a defesa, porque consegue realmente fechar os espaços. Na maioria das vezes, ele também está muito bem posicionado. Ele simplesmente sabe analisar o jogo de forma incrível.”

“Contra o Japão, eles o procuraram muito, mas o resto da equipe ao redor também precisa jogar de forma mais dominante. Mas ele é, naturalmente, capaz de atrair os adversários, e, em princípio, com ele você sempre tem a sensação de estar com um jogador a mais em campo. Pois ele consegue ganhar tempo, atrair os adversários para si, mas, então, o resto da equipe precisa aproveitar isso”, afirmou Ten Hag.

Wim Kieft está surpreso com o fato de as críticas a De Jong serem predominantemente positivas. “Parece que quase não podemos fazer críticas a Frenkie de Jong”, disse o analista.

“Você não acha que ele demora muito tempo para jogar com frequência? O jogo também poderia ganhar ritmo se, de vez em quando, ele passasse a bola diretamente para Gakpo ou Summerville.”

Mulder entende ainda menos os elogios a De Jong. “É estranho, não é? Só vejo passes laterais. Não sinto falta apenas da aceleração, sinto falta de tudo. É insuportável de se ver. Passe lateral, qualquer jogador de futebol consegue fazer isso. Não quer dizer que ele não saiba fazer outra coisa, mas aparentemente é difícil de perceber”, conclui ele com firmeza.