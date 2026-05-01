Jan Joost van Gangelen revela: grande talento da Eredivisie está aberto a uma transferência surpreendente

O FC Twente vai vender três defensores de alto valor no próximo verão, segundo a conclusão do programa “Voetbalpraat” da ESPN. Bart van Rooij, Ruud Nijstad e Mats Rots estão vivendo suas últimas semanas em Enschede.

Especialmente para Nijstad (18) e Rots (20), isso parece um pouco precoce, mas muito provavelmente esses grandes talentos não poderão ser mantidos pelo Twente.

Enquanto o futuro do zagueiro central Nijstad provavelmente está em um grande clube europeu, o lateral-esquerdo Rots, segundo o apresentador Jan Joost van Gangelen, também está aberto a aventuras bem diferentes.

“Não o conheço pessoalmente, mas ouvi dizer que ele é um pouco oportunista. Se surgir um grande clube, ele aceita, mas se os sauditas vierem com uma bolsa de dinheiro, ele também aceita. É claro que cada um decide por si mesmo”, conta Van Gangelen.

O jornalista Tijmen van Wissing, da RTV Oost, parece confirmar essa informação. “Ele tem esse jeito despreocupado e leva a vida com muita tranquilidade.” Van Gangelen acharia isso um pouco lamentável. “Porque ele é realmente bom!”

Rots é jogador da seleção juvenil da Holanda e disputou, até agora, quarenta partidas oficiais pelo Twente. Segundo o Transfermarkt, ele vale 10 milhões de euros.

Aliás, não seria estranho se clubes da Saudi Pro League também se interessassem por Rots. É cada vez mais comum que jovens talentos europeus mudem-se para o Oriente Médio.