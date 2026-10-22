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O ex-técnico do Manchester United e do Barcelona Louis van Gaal fez duras críticas ao novo formato da Champions League adotado pela UEFA. O lendário treinador holandês afirmou que a mudança prioriza os ganhos financeiros em detrimento da integridade esportiva e do bem-estar dos jogadores.

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Louis van Gaal critica duramente a máquina de fazer dinheiro da UEFA

“É ridículo que a UEFA tenha criado esse formato de competição. Hoje em dia, até Jan Doedel [expressão da gíria holandesa para ‘idiota’] pode participar”, disse Van Gaal à NOS. Sua frustração vem da reformulação de 2024, que ampliou a Champions League de 32 para 36 clubes e adotou uma tabela única, na qual cada participante disputa oito partidas na fase inicial. Para Van Gaal, a expansão é motivada pela ganância, não pela excelência do futebol.

“A UEFA só pensa em ganhar dinheiro”, continuou o ex-técnico da Holanda, reafirmando sua oposição de longa data à evolução comercial do torneio. A posição não é nova para quem levou o Ajax à glória europeia em 1995: já em 1994, ele descreveu a competição como uma “monstruosidade comercial”.

Ele sustenta que, ao permitir a entrada de mais equipes, a entidade sacrifica os confrontos táticos de alto nível que os torcedores merecem em favor de resultados desequilibrados e maiores receitas de transmissão.

Van Gaal apontou o recente aumento de partidas com muitos gols como prova de uma enorme diferença de qualidade, e não de uma melhora no espetáculo.

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Uma proposta radical para dividir o futebol europeu em níveis

Em vez da atual fase de liga no “modelo suíço”, Van Gaal propôs um sistema inspirado em outros esportes internacionais para garantir o equilíbrio competitivo. Ele acredita que o futebol deveria olhar para o hóquei no gelo, no qual as seleções são rigorosamente divididas em níveis diferentes de acordo com seu desempenho.

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Ao reunir clubes de qualidade semelhante, ele argumenta que a intensidade das partidas aumentaria e que o desgaste físico dos jogadores seria mais administrável ao longo da extensa temporada.

“Como no hóquei no gelo. Lá, há um nível A, um nível B e assim por diante”, explicou Van Gaal ao apresentar sua visão de uma pirâmide europeia reestruturada. “É claro que também existem a Liga Europa e a Conference League, mas a UEFA se esconde atrás disso.” Na avaliação dele, o sistema atual finge ser inclusivo, mas obriga atletas da elite a disputar mais partidas sem verdadeira tensão competitiva até as fases eliminatórias mais avançadas, o que ele considera um desserviço à história do esporte.

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O holandês também revelou que defende essa ideia há décadas, mas suas sugestões são ignoradas pelos dirigentes em Nyon. “Ao fazer isso [a divisão em níveis], você consegue partidas de nível mais alto e mais emocionantes. E menos lesões. Eu disse isso à UEFA há vinte anos, mas eles não me ouvem”, lamentou.

Sua proposta faria os maiores clubes se enfrentarem com mais frequência em um calendário mais compacto, potencialmente reduzindo o número total de partidas sem perder o prestígio do nome “Champions”.

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O bem-estar dos jogadores e a crise de lesões

Além das críticas táticas e estruturais, Van Gaal está profundamente preocupado com o impacto físico do calendário ampliado sobre os jogadores de futebol de hoje.

“Há partidas demais, também por causa dessa nova fase de grupos ampliada na Champions League. Como resultado, também há mais lesões”, afirmou.

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O problema ficou evidente durante o confronto de destaque entre Paris Saint-Germain e Barcelona, no qual vários jogadores de destaque tiveram de deixar o campo. Embora tenha admitido que gostou do espetáculo da vitória por 4 a 2 proporcionado por técnicos como Hansi Flick e Luis Enrique, ele alertou que jogos assim estão se tornando raras exceções em meio a um calendário sobrecarregado que, com o tempo, leva os jogadores ao limite.

Van Gaal concluiu que a solução é voltar a uma competição mais exclusiva e enxuta, que coloque a qualidade do futebol acima de tudo. Ele argumentou que o rumo atual é insustentável, já que o volume de jogos continuará a provocar uma taxa maior de ausências prolongadas entre os melhores talentos do mundo.