Isso é o que informa a Sport Bild. Segundo a publicação, o goleiro titular de 40 anos pretende primeiro fazer uma pausa. Um retorno posterior em uma função de consultoria, porém, seria algo bem concebível para ele. Neuer e Dreesen se conhecem há muitos anos, mantêm uma relação próxima e trocam ideias regularmente.

Na primavera, Neuer renovou seu contrato por mais um ano, até 2027 - provavelmente pela última vez. "Já parece bastante que eu vou parar", disse ele na semana passada, no campo de treinamento em Tegernsee.

Na próxima temporada, Neuer deve ceder ainda mais jogos ao seu reserva e sucessor designado, Jonas Urbig. E não apenas quando Neuer precisar ser poupado, mas também de forma bastante consciente em jogos importantes. Assim, o jogador de 22 anos deve se acostumar à pressão em seu futuro papel.

FC Bayern: Uli Hoeneß rasga elogios a Manuel Neuer

Apesar da idade avançada, aparentemente não há a menor dúvida no FC Bayern sobre a capacidade de rendimento de Neuer. "Manuel ainda é um dos melhores. Ele é, sem dúvida, de classe mundial", disse o patrono do clube, Uli Hoeneß, à Sport Bild. "Ele pode voltar a dar muito ao time no próximo ano. Manuel tem tudo em termos de caráter e também é um exemplo para os jogadores jovens. Ele é ambicioso e continua sendo incrivelmente importante para a equipe."

Após sua última participação decepcionante em uma Copa do Mundo com a seleção da DFB, Neuer desfrutou recentemente, assim como os outros jogadores da seleção, de um período prolongado de férias especiais. Na semana passada, ele voltou aos treinamentos e, atualmente, está na Ásia com a comitiva de Munique. No amistoso contra o Jeju SK FC, porém, ele ainda não esteve no elenco. Talvez ele volte ao gol do FC Bayern ao menos por algum tempo na sexta-feira, no teste contra o Aston Villa (14h).